У Фінляндії рекомендували платити зарплату працівникам, які не вийшли на роботу через загрозу дронів

Уряд Фінляндії розробив рекомендації для роботодавців і працівників на випадок загрози від безпілотників.

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Уряд Фінляндії розробив рекомендації для роботодавців і працівників на випадок загрози від безпілотників. Документ підготували Міністерство економіки та зайнятості спільно з іншими відомствами та соціальними партнерами.

Рекомендації передбачають дотримання офіційних вказівок влади під час надзвичайних ситуацій, а також містять рекомендацію щодо виплати зарплати працівникам, які не можуть виконувати свої обов’язки через оголошену тривогу. Документ оновлюватимуть відповідно до змін у безпековій ситуації.

Міністр зайнятості Матіас Марттінен наголосив, що надзвичайні ситуації трапляються рідко, однак у таких випадках на робочих місцях мають діяти чіткі та зрозумілі процедури. За його словами, особливо важливо гарантувати працівникам виплату зарплати під час таких інцидентів, щоб ніхто не наражав себе на небезпеку через побоювання втратити дохід.

Рекомендації розроблені з урахуванням сценарію, за якого озброєні безпілотники можуть зрідка потрапляти на територію Фінляндії, що може призводити до оголошення службами порятунку екстрених попереджень. У разі загрози влада рекомендує громадянам залишатися в приміщеннях, оскільки перебування надворі може бути небезпечним.

Документ наголошує на необхідності суворого виконання інструкцій під час надзвичайних ситуацій. Водночас визначено низку критично важливих функцій, які не можуть бути повністю припинені або скорочені без прямої загрози життю чи здоров’ю людей. Рекомендації містять поради щодо забезпечення безперервності таких процесів на період дії попередження.

Попри різні трактування чинного трудового законодавства щодо обов’язку виплати заробітної плати, соціальні партнери рекомендують роботодавцям виплачувати зарплату працівникам і державним службовцям у випадках, коли через офіційне попередження про загрозу від дронів вони не можуть виконувати свої трудові обов’язки. На думку сторін, це сприятиме зміцненню загальної безпеки суспільства.

Передбачається, що кожне робоче місце самостійно визначатиме способи мінімізації ризиків для здоров’я та безпеки працівників, а також зменшення негативних наслідків для роботодавців. У рекомендаціях наведено приклади того, як організувати роботу з урахуванням необхідності укриття під час загрози.

Також роботодавцям і працівникам рекомендують заздалегідь обговорювати порядок дій у разі інцидентів із безпілотниками та погоджувати відповідні внутрішні процедури.

Під час загроз, пов’язаних із дронами, виробничі травми та нещасні випадки оцінюватимуться відповідно до чинного законодавства про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання.

Уряд і соціальні партнери продовжать стежити за ситуацією та готові коригувати рекомендації залежно від розвитку подій. Якщо загрози від безпілотників стануть частішими і призведуть до суттєвого зростання витрат роботодавців на оплату праці, Міністерство економіки та зайнятості проведе дослідження можливих механізмів компенсації таких витрат. При цьому передбачається, що відповідна модель не створюватиме додаткового фінансового навантаження для державного сектору чи працівників.