В Финляндии рекомендовали платить зарплату работникам, не вышедшим на работу из-за угрозы дронов

Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай угрозы от беспилотников.

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Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай угрозы со стороны беспилотников. Документ подготовили Министерство экономики и занятости совместно с другими ведомствами и социальными партнерами.

Рекомендации предусматривают соблюдение официальных указаний властей во время чрезвычайных ситуаций, а также содержат рекомендацию по выплате заработной платы работникам, которые не могут выполнять свои обязанности из-за объявленной тревоги. Документ будет обновляться в соответствии с изменениями в ситуации безопасности.

Министр занятости Маттиас Марттинен подчеркнул, что чрезвычайные ситуации случаются редко, однако в таких случаях на рабочих местах должны действовать четкие и понятные процедуры. По его словам, особенно важно гарантировать работникам выплату заработной платы во время таких инцидентов, чтобы никто не подвергал себя опасности из-за опасений потерять доход.

Рекомендации разработаны с учетом сценария, при котором вооруженные беспилотники могут время от времени попадать на территорию Финляндии, что может приводить к объявлению службами спасения экстренных предупреждений. В случае угрозы власти рекомендуют гражданам оставаться в помещениях, поскольку пребывание на улице может быть опасным.

Документ подчеркивает необходимость строгого выполнения инструкций во время чрезвычайных ситуаций. В то же время определен ряд критически важных функций, которые не могут быть полностью прекращены или сокращены без прямой угрозы жизни или здоровью людей. Рекомендации содержат советы по обеспечению непрерывности таких процессов на период действия предупреждения.

Несмотря на различные трактовки действующего трудового законодательства относительно обязанности выплаты заработной платы, социальные партнеры рекомендуют работодателям выплачивать зарплату работникам и государственным служащим в случаях, когда из-за официального предупреждения об угрозе со стороны дронов они не могут выполнять свои трудовые обязанности. По мнению сторон, это будет способствовать укреплению общей безопасности общества.

Предполагается, что каждое рабочее место самостоятельно будет определять способы минимизации рисков для здоровья и безопасности работников, а также уменьшения негативных последствий для работодателей. В рекомендациях приведены примеры того, как организовать работу с учетом необходимости укрытия во время угрозы.

Также работодателям и работникам рекомендуют заранее обсуждать порядок действий в случае инцидентов с беспилотниками и согласовывать соответствующие внутренние процедуры.

Во время угроз, связанных с дронами, производственные травмы и несчастные случаи будут оцениваться в соответствии с действующим законодательством о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Правительство и социальные партнеры продолжат следить за ситуацией и готовы корректировать рекомендации в зависимости от развития событий. Если угрозы со стороны беспилотников станут более частыми и приведут к существенному росту расходов работодателей на оплату труда, Министерство экономики и занятости проведет исследование возможных механизмов компенсации таких расходов. При этом предполагается, что соответствующая модель не будет создавать дополнительной финансовой нагрузки для государственного сектора или работников.

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