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США та Іран підпишуть угоду вже 14 червня, після чого відкриють Ормузьку протоку — Трамп

20:09, 13 червня 2026
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Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть нову угоду, яка, за його словами, унеможливить отримання Тегераном ядерної зброї, а після її укладення Ормузька протока буде відкрита для всіх.
США та Іран підпишуть угоду вже 14 червня, після чого відкриють Ормузьку протоку — Трамп
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що нова угода між Вашингтоном і Тегераном має бути підписана вже завтра. За його словами, ця домовленість повністю виключає можливість отримання Іраном ядерної зброї.

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Трамп наголосив, що угода кардинально відрізняється від Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного за президентства Барака Обами. Він стверджує, що попередня домовленість відкривала Ірану шлях до створення ядерної зброї, тоді як нова угода, навпаки, створює «стіну на шляху до ядерної зброї».

За словами американського президента, Іран більше не прагне володіти ядерною зброєю і не зможе отримати її ні шляхом розробки, ні через купівлю або будь-який інший спосіб.

Трамп також повідомив, що одразу після підписання угоди Ормузька протока буде відкрита для всіх. Крім того, він заявив про значне покращення відносин між США та Іраном порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Президент США підкреслив, що нова угода не передбачає передачі Ірану коштів. Він протиставив це політиці адміністрації Обами, яка, за його словами, передала Тегерану сотні мільярдів доларів, включно з 1,7 млрд доларів готівкою.

Окремо Трамп заявив, що після стабілізації ситуації США мають намір вилучити залишки ядерних матеріалів, які, за його словами, знаходяться глибоко під гранітними горами. Він зазначив, що ці матеріали будуть знешкоджені та знищені — або в Ірані, або на території США.

Також він висловив сподівання на довгострокову співпрацю з Іраном та іншими країнами Близького Сходу. Водночас Трамп попередив, що якщо процес не завершиться мирним шляхом, у Сполучених Штатів є «остаточна альтернатива», яку, за його словами, він сподівається більше ніколи не застосовувати.

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США Дональд Трамп Іран

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