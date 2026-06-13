Три країни НАТО проведуть військові навчання «Відважний кабан-2026» біля кордонів РФ і Білорусі

Литва, Польща та Франція з 16 по 26 червня проведуть військові навчання «Відважний кабан-2026» поблизу Сувальського коридору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 16 по 26 червня поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні військові навчання Gallant Boar 2026 («Відважний кабан»), у яких візьмуть участь військовослужбовці Литви, Польщі та Франції. Про це повідомляє Lrytas.

Під час навчань литовські військові спільно з підрозділами збройних сил Польщі та Франції відпрацьовуватимуть проведення спільних операцій та взаємодію між союзними арміями.

Основною метою Gallant Boar 2026 є вдосконалення координації дій між військовими підрозділами країн-партнерів, а також підвищення рівня бойової готовності.

У межах навчань учасники відпрацюють навички, необхідні для швидкого реагування на можливі загрози та забезпечення ефективної оборони району Сувальського коридору.

Навчання спрямовані на посилення взаємодії між союзниками та підвищення готовності військ до спільних дій у разі виникнення кризових ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.