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За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

11:59, 9 червня 2026
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Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.
За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15298 «Про внесення змін до статті 184 Кримінального кодексу України щодо права на безоплатну медичну допомогу».

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Необхідність змін автори пояснюють тим, що попри дію Програми медичних гарантій на практиці продовжують фіксуватися випадки стягнення коштів за послуги, які вже оплачуються державою.

Відповідно до законодавства про охорону здоров’я та системи державних фінансових гарантій пацієнт не повинен оплачувати медичну послугу, якщо вона входить до гарантованого державою пакета медичних послуг.

Законопроєктом пропонується викласти статтю 184 Кримінального кодексу України у новій редакції та суттєво розширити перелік діянь, за які може наставати кримінальна відповідальність.

За що пропонують карати

Однією з ключових змін є деталізація випадків незаконного стягнення коштів із пацієнтів.

Кримінальна відповідальність пропонується за незаконну вимогу оплати (у тому числі у вигляді благодійного внеску, пожертви або іншого платежу) за медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, іншими програмами за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, законопроєктом пропонується прямо передбачити відповідальність за відмову в наданні таких послуг, лікарських засобів або медичних виробів через незаконну вимогу їх оплати.

Яке покарання передбачено

За незаконне вимагання оплати, у тому числі під виглядом благодійних внесків чи пожертв, а також за відмову в наданні безоплатних медичних послуг, ліків або медичних виробів через несплату пропонується встановити штраф або пробаційний нагляд на строк від трьох до п’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Якщо такі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо вони заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах чи спричинили істотну шкоду здоров’ю потерпілого, покаранням може стати позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо такі дії заподіяли матеріальну шкоду в особливо великих розмірах або спричинили смерть чи інші тяжкі наслідки, законопроєкт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.

Нові критерії матеріальної шкоди

Окремою новелою законопроєкту є поява у статті 184 КК України примітки, яка визначає критерії великого та особливо великого розміру матеріальної шкоди.

Великою пропонується вважати шкоду, розмір якої у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великою — якщо її розмір у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує такий мінімум.

Таким чином, законопроєкт спрямований на усунення практики стягнення коштів за медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які вже фінансуються державою. Одночасно документ пропонує деталізувати склади відповідних правопорушень, розширити перелік караних діянь та суттєво посилити кримінальну відповідальність за порушення права пацієнтів на безоплатну медичну допомогу залежно від тяжкості заподіяних наслідків.

У разі ухвалення законопроєкту стаття 184 КК України фактично перетвориться з норми, що передбачає відповідальність за окремі порушення у сфері охорони здоров’я, на спеціальний кримінально-правовий механізм захисту права пацієнта на отримання безоплатних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, гарантованих державою.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують переглянути й інші кримінально-правові норми, а саме у сфері мобілізації. Зокрема, за незаконну мобілізацію працівників ТЦК та членів ВЛК пропонують карати позбавленням волі на строк до 8 років.

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Верховна Рада України гроші законопроект Україна кримінальна відповідальність ККУ

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