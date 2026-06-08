Українців попередили про фейкову Дію — як не потрапити на ґачок шахраїв

На фішинговому сайті громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, щоб отримати доступ до особистих даних.

Фото: slovoidilo.ua

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Міністерство цифрової трансформації попередило громадян, що шахраї почали маскуються під Дію.

«Фіксуємо новини щодо фішингового сайту зі схожим на Дію доменом. На якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, щоб отримати доступ до особистих даних.

Наша команда вже заблокувала цей ресурс. Водночас нагадуємо прості правило безпеки:

Застосунок Дія доступний лише в App Store та Google Play.

Єдиний офіційний портал Дії — diia.gov.ua», - йдеться у заяві.

Також там нагадали головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення — ваш найкращий антивірус.

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