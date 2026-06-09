Дітей без щеплень не пустять до закладів освіти — Україна готує новий закон

Україна готує новий закон про інфекційні хвороби: обов’язкові щеплення, жорсткіші правила для освіти і повне перезавантаження системи профілактики.

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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні пропонують оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб — від формування календаря щеплень і визначення переліку обов’язкових вакцинацій до посилення контролю за безпечністю імунобіологічних препаратів, врегулювання порядку реагування на можливі побічні реакції та чіткого розподілу повноважень між державними органами у цій сфері.

У 2022 році Верховна Рада ухвалила Закон «Про систему громадського здоров’я», який змінив підхід держави до захисту населення від інфекційних хвороб і запровадив нову систему профілактики та реагування. У зв’язку з цим у парламенті зареєстровали законопроєкт №15286, який передбачає заміну чинного Закону 2000 року «Про захист населення від інфекційних хвороб» та приведення регулювання у відповідність до нової системи громадського здоров’я.

Законопроєкт змінює підхід до профілактики інфекцій, зокрема, закріплює повноваження МОЗ щодо визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією, формування переліку обов’язкових щеплень і затвердження календаря вакцинації.

Що зміниться

Законопроєкт закріплює за Міністерством охорони здоров’я право визначати, які інфекційні хвороби можна попередити вакцинацією, а також формувати перелік обов’язкових щеплень і затверджувати календар профілактичних вакцинацій. Крім того, МОЗ отримує повноваження встановлювати, які щеплення є обов’язковими для різних категорій населення — за віком, станом здоров’я або епідемічною ситуацією.

Також документ вводить офіційне визначення несприятливих подій після вакцинації та встановлює порядок реагування на випадки ускладнень. Усі дані про проведені щеплення, а також зафіксовані відмови від них підлягатимуть обов’язковому внесенню до електронної системи охорони здоров’я.

Згідно з законопроєктом передбачає, що обов’язкові вакцинації за віком, щеплення для осіб із порушенням календаря, профілактика сказу та вакцинація за епідемічними показаннями здійснюватимуться безоплатно. Фінансування таких заходів пропонується здійснювати з державного та місцевих бюджетів, а також з інших дозволених законом джерел.

Закупівлі вакцин та медичних виробів для обов’язкових щеплень за віком і для профілактики сказу здійснюватимуться за кошти державного бюджету.

Водночас вакцини для щеплень за станом здоров’я, епідемічними показаннями або на окремих територіях пропонується фінансувати переважно з місцевих бюджетів. Органам місцевого самоврядування також надається право розробляти власні програми імунізації.

Без щеплення не пустять до закладу освіти

Також визначається порядок розподілу вакцин і медичних виробів між закладами охорони здоров’я — його має встановлювати МОЗ. Щеплення зможуть проводити лише підготовлені медичні або фармацевтичні працівники, які зобов’язані інформувати пацієнтів про ефективність вакцинації та можливі ризики. Перед проведенням щеплення обов’язковим є медичний огляд та надання згоди пацієнта або його законних представників. У разі відмови від вакцинації медичний працівник зобов’язаний зафіксувати її письмово, а за неможливості — скласти офіційний акт.

Зокрема законопроєкт регулює запобігання інфекційним захворюванням у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку. Згідно з ним, зарахування дітей до таких закладів можливе лише за наявності медичної довідки або витягу з медичної картки, виданого закладом охорони здоров’я, де дитина перебуває під наглядом. Такий документ формується на підставі медичного огляду та за умови відсутності протипоказань до перебування в закладі, а також за умови проведення щеплень відповідно до календаря вакцинації, якщо для цього немає медичних обмежень.

Законопроєкт встановлює, що діти, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, не можуть відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. Винятки передбачені лише у випадках, коли щеплення не було проведено або проведено з порушенням строків через наявність тимчасових чи постійних медичних протипоказань. У таких ситуаціях, за умови благополучної епідемічної ситуації, рішення про допуск дитини може ухвалювати лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я.

Серед іншого, визначаються обов’язки працівників закладів освіти та дитячих закладів відпочинку. Вони мають здійснювати постійний нагляд за станом здоров’я дітей, а у разі виявлення інфекційного захворювання — забезпечити ізоляцію хворої дитини від інших та негайно повідомити про випадок заклад охорони здоров’я.

Також на працівників покладається обов’язок проводити систематичне гігієнічне навчання та виховання дітей.

Кабінет Міністрів України повинен буде до моменту введення нового закону в дію привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону, а також забезпечити оновлення підзаконної бази іншими центральними органами виконавчої влади. Окремо уряд має протягом шести місяців підготувати та подати до парламенту зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується запровадити відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

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