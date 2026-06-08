На касі ціна вища, ніж на ціннику: як знання закону допоможе не переплатити

Покупець має право вимагати продаж товару за ціною, зазначеною на ціннику, навіть якщо на касі називають іншу вартість.

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Покупці нерідко стикаються із ситуацією, коли обирають товар за акційною або зниженою ціною, зазначеною на полиці, але під час розрахунку на касі виявляється, що система показує зовсім іншу вартість. У багатьох випадках різниця здається незначною, тому люди не витрачають час на суперечки. Водночас така ситуація може свідчити про порушення прав споживача, а законодавство надає покупцю право вимагати продаж товару саме за тією ціною, яка була вказана на ціннику в торговельному залі.

Чи зобов’язаний магазин стежити за актуальністю цінників

Продавець зобов’язаний до моменту придбання товару надати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації споживач приймає рішення про покупку.

Якщо в магазині розміщено товар із конкретним цінником, це фактично є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу на зазначених умовах. Відповідно, продавець бере на себе зобов’язання реалізувати товар за ціною, яка вказана на полиці або вітрині.

Надання недостовірної інформації про вартість товару може розцінюватися як порушення прав споживача.

Що робити, якщо на касі називають іншу ціну

Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити паперовий цінник.

Однак для покупця така ситуація не повинна створювати негативних наслідків. Споживач має право вимагати продажу товару за ціною, зазначеною на ціннику, незалежно від того, яка вартість відображається в комп’ютерній базі магазину.

Зміна цін або несвоєчасне оновлення цінників є внутрішнім питанням торговельного закладу. Покупець не повинен компенсувати помилки персоналу чи недоліки організації роботи магазину.

Чи може магазин відмовити у продажу за ціною на ціннику

Якщо покупець вимагає продати товар за вартістю, зазначеною на полиці, а працівники магазину відмовляються це зробити, варто зафіксувати обставини порушення та вжити подальших заходів.

Зокрема, рекомендується:

за можливості зробити фото або відео цінника та товару;

звернутися до адміністрації магазину із вимогою врегулювати ситуацію;

залишити запис у книзі відгуків і пропозицій із детальним описом обставин;

з’ясувати повне найменування суб’єкта господарювання та адресу торговельного закладу;

подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби щодо надання недостовірної інформації про ціну товару та порушення прав споживача.

Куди скаржитися у разі порушення прав споживача

Якщо магазин відмовляється продавати товар за ціною, вказаною на ціннику, або не реагує на звернення покупця, споживач може звернутися зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у своїй області.

Після розгляду звернення контролюючий орган може провести перевірку та надати оцінку діям суб’єкта господарювання. Подальші заходи залежать від встановлених обставин та результатів перевірки.

Головне для покупця

Якщо ціна на полиці магазину відрізняється від ціни, яку пробивають на касі, покупець має право вимагати продаж товару за вартістю, зазначеною на ціннику. Посилання на те, що працівники не встигли оновити ціну або що в системі вже внесено зміни, не позбавляють магазин обов’язку дотримуватися умов, які були запропоновані споживачу під час вибору товару. Саме тому у таких випадках важливо знати свої права та, за необхідності, наполягати на їх дотриманні.

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