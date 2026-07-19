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Смартфон сильно гріється: основні причини та коли варто звернутися до сервісу

07:54, 19 липня 2026 158
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Чому телефон стає гарячим, коли це не становить загрози, а в яких випадках варто звернутися до сервісного центру.
Смартфон сильно гріється: основні причини та коли варто звернутися до сервісу
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Нагрівання смартфона — явище, з яким періодично стикається більшість користувачів. Пристрій може ставати теплішим під час заряджання, активного використання або роботи в умовах високої температури навколишнього середовища. У більшості випадків це є нормальним процесом, однак іноді перегрів може свідчити про технічну несправність або неправильну експлуатацію пристрою.

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Під час заряджання акумулятор накопичує електричну енергію, а частина її неминуче перетворюється на тепло. Саме тому корпус телефона може ставати теплішим. Особливо це помітно на смартфонах, які підтримують технології швидкого заряджання, адже вони працюють із більшою потужністю.

Підвищенню температури також можуть сприяти одночасний запуск ігор, перегляд відео, відеодзвінки, використання навігації або інших ресурсоємних застосунків. Крім того, після встановлення оновлень операційної системи чи відновлення резервної копії смартфон певний час виконує додаткові фонові процеси, що також може призвести до нагрівання.

Окремою причиною є використання неякісних або пошкоджених зарядних пристроїв і кабелів, які можуть працювати нестабільно та збільшувати тепловиділення.

Коли нагрівання вважається нормальним

Незначне підвищення температури під час заряджання є нормальним для сучасних смартфонів. Виробники передбачають це під час розробки пристроїв, тому більшість моделей оснащені системами контролю температури. Якщо температура акумулятора стає занадто високою, смартфон може автоматично зменшити швидкість заряджання або тимчасово призупинити його, щоб запобігти перегріву.

Як правило, після завершення заряджання або зменшення навантаження температура пристрою швидко повертається до звичайного рівня.

Коли перегрів може бути небезпечним

У деяких випадках сильне нагрівання є приводом звернути увагу на стан смартфона. Насторожити повинні ситуації, коли пристрій стає настільки гарячим, що його важко тримати в руках, регулярно показує повідомлення про перегрів, самостійно вимикається, перестає заряджатися або працює нестабільно.

Окрему небезпеку становлять здуття акумулятора, деформація корпусу, поява стороннього запаху чи слідів пошкодження. У такому разі слід негайно припинити заряджання, не користуватися пристроєм і звернутися до авторизованого сервісного центру.

Як зменшити нагрівання смартфона

Щоб мінімізувати ризик перегріву, рекомендується використовувати оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, не накривати телефон під час заряджання, не залишати його під прямими сонячними променями або в салоні автомобіля у спеку та, за можливості, не запускати важкі ігри чи інші ресурсоємні застосунки до завершення заряджання.

Також варто знімати щільний захисний чохол, якщо під час заряджання пристрій нагрівається сильніше, ніж зазвичай, адже деякі чохли можуть погіршувати відведення тепла.

Отже, помірне нагрівання смартфона під час заряджання є природним явищем і саме по собі не свідчить про несправність. Водночас регулярний сильний перегрів, повідомлення системи про високу температуру або фізичні зміни акумулятора можуть бути ознакою проблем, які потребують діагностики. 

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