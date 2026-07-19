Смартфон сильно греется: основные причины и когда следует обратиться в сервис

Почему телефон становится горячим, когда это не представляет угрозы, а в каких случаях следует обратиться в сервисный центр.

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Нагрев смартфона — явление, с которым периодически сталкивается большинство пользователей. Устройство может становиться теплее во время зарядки, активного использования или работы в условиях высокой температуры окружающей среды. В большинстве случаев это является нормальным процессом, однако иногда перегрев может свидетельствовать о технической неисправности или неправильной эксплуатации устройства.

Во время зарядки аккумулятор накапливает электрическую энергию, а часть ее неизбежно превращается в тепло. Именно поэтому корпус телефона может становиться теплее. Особенно это заметно на смартфонах, поддерживающих технологии быстрой зарядки, поскольку они работают с большей мощностью.

Повышению температуры также могут способствовать одновременный запуск игр, просмотр видео, видеозвонки, использование навигации или других ресурсоемких приложений. Кроме того, после установки обновлений операционной системы или восстановления резервной копии смартфон некоторое время выполняет дополнительные фоновые процессы, что также может привести к нагреву.

Отдельной причиной является использование некачественных или поврежденных зарядных устройств и кабелей, которые могут работать нестабильно и увеличивать тепловыделение.

Когда нагрев считается нормальным

Незначительное повышение температуры во время зарядки является нормальным для современных смартфонов. Производители учитывают это при разработке устройств, поэтому большинство моделей оснащены системами контроля температуры. Если температура аккумулятора становится слишком высокой, смартфон может автоматически снизить скорость зарядки или временно приостановить ее, чтобы предотвратить перегрев.

Как правило, после завершения зарядки или уменьшения нагрузки температура устройства быстро возвращается к обычному уровню.

Когда перегрев может быть опасным

В некоторых случаях сильный нагрев является поводом обратить внимание на состояние смартфона. Насторожить должны ситуации, когда устройство становится настолько горячим, что его трудно держать в руках, регулярно показывает сообщения о перегреве, самостоятельно выключается, перестает заряжаться или работает нестабильно.

Особую опасность представляют вздутие аккумулятора, деформация корпуса, появление постороннего запаха или следов повреждения. В таком случае следует немедленно прекратить зарядку, не пользоваться устройством и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Как уменьшить нагрев смартфона

Чтобы минимизировать риск перегрева, рекомендуется использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, не накрывать телефон во время зарядки, не оставлять его под прямыми солнечными лучами или в салоне автомобиля в жаркую погоду и, по возможности, не запускать тяжелые игры или другие ресурсоемкие приложения до завершения зарядки.

Также стоит снимать плотный защитный чехол, если во время зарядки устройство нагревается сильнее, чем обычно, поскольку некоторые чехлы могут ухудшать отвод тепла.

Таким образом, умеренный нагрев смартфона во время зарядки является естественным явлением и сам по себе не свидетельствует о неисправности. В то же время регулярный сильный перегрев, сообщения системы о высокой температуре или физические изменения аккумулятора могут быть признаком проблем, требующих диагностики.

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