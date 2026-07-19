Можно ли взыскать долг по онлайн-кредиту, договор по которому подписан одноразовым идентификатором

Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области разъяснил, имеет ли юридическую силу кредитный договор, заключенный в электронной форме с использованием одноразового идентификатора, и при каких условиях по нему могут взыскать задолженность.

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Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области рассмотрел гражданское дело № 350/672/26 по иску ООО о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному в электронной форме. Суд исследовал, является ли электронный кредитный договор, подписанный одноразовым идентификатором, надлежащим основанием для взыскания задолженности и подтверждают ли электронные документы факт заключения договора и получения кредитных средств.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать с заемщика задолженность по договору о предоставлении кредита № 459670-КС-002 от 6 ноября 2025 года в общем размере 16 980 грн, а также судебный сбор в сумме 2 662,40 грн.

Как установил суд, кредитный договор был заключен между сторонами в электронной форме путем обмена электронными сообщениями в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Украины «Об электронной коммерции». Документ был подписан электронной подписью с использованием одноразового идентификатора UA-2334.

Во исполнение условий договора кредитодатель предоставил заемщику 6 000 грн на условиях срочности, возвратности и платности. Заемщик, в свою очередь, обязался вернуть сумму кредита, уплатить проценты за пользование денежными средствами, комиссию и иные предусмотренные договором платежи в сроки, определенные договором и графиком платежей.

По утверждению истца, свои обязательства он исполнил в полном объеме, тогда как заемщик не возвратил кредитные средства, не уплатил проценты и комиссию. По состоянию на 7 апреля 2026 года общая задолженность составила 16 980 грн, из которых 6 000 грн — просроченная задолженность по телу кредита, 6 780 грн — просроченные проценты за пользование кредитом, 3 000 грн — проценты, начисленные в соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Украины, и 1 200 грн — задолженность по комиссии. Штрафные санкции кредитодателем не начислялись.

Производство по делу было открыто в порядке упрощенного искового производства. Представитель истца в судебное заседание не явился, а ответчик, надлежащим образом уведомленный о рассмотрении дела, отзыв на иск не подал и в судебное заседание не явился. При таких обстоятельствах суд принял решение рассмотреть дело в отсутствие сторон и вынести заочное решение.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела, суд установил факт заключения между сторонами электронного кредитного договора и подтвердил, что кредитные средства были фактически предоставлены заемщику.

Особое внимание суд уделил оценке электронных доказательств, представленных кредитодателем через подсистему «Электронный суд» ЕСИТС. Суд пришел к выводу, что такие документы являются надлежащими, допустимыми и имеют доказательственное значение, поскольку представлены в порядке, установленном процессуальным законодательством, согласуются между собой и подтверждают обстоятельства заключения кредитного договора, получения кредитных средств, частичного исполнения обязательства и возникновения задолженности.

Разрешая спор, суд указал, что в соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» электронный договор является соглашением сторон, оформленным в электронной форме, а согласно части второй статьи 639 Гражданского кодекса Украины договор, заключенный с использованием информационно-телекоммуникационных систем по согласию сторон, считается заключенным в письменной форме.

Суд также обратил внимание, что статьи 626, 628 и 638 Гражданского кодекса Украины определяют договор как соглашение сторон об установлении гражданских прав и обязанностей, а кредитный договор, заключенный с соблюдением требований законодательства, порождает для сторон соответствующие права и обязанности.

Ссылаясь на положения статей 1046, 1049, 1050 и 1054 Гражданского кодекса Украины, суд отметил, что заемщик обязан вернуть полученные денежные средства и уплатить проценты в сроки, предусмотренные договором, а в случае просрочки кредитодатель вправе требовать возврата задолженности и причитающихся платежей.

Кроме того, суд учел положения части второй статьи 8 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которым комиссии, связанные с предоставлением, обслуживанием и возвратом кредита, входят в состав общих расходов по потребительскому кредиту.

Поскольку доказательств погашения задолженности либо надлежащего исполнения кредитных обязательств ответчик суду не представил, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области удовлетворил иск ООО и постановил взыскать с заемщика задолженность по кредитному договору в размере 16 980 грн, а также 2 662,40 грн судебного сбора. Суд признал доказанными факт заключения электронного кредитного договора, получения кредитных средств и наличия непогашенной задолженности, а представленные через подсистему «Электронный суд» электронные документы — надлежащими и допустимыми доказательствами по делу.

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