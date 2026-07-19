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Выходные в августе 2026: будет ли дополнительный день отдыха в День Независимости

07:18, 19 июля 2026 30
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В августе 2026 года Украина будет отмечать 35-ю годовщину Независимости.
Выходные в августе 2026: будет ли дополнительный день отдыха в День Независимости
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Ежегодно 24 августа Украина отмечает День Независимости — один из важнейших государственных праздников. В 2026 году страна будет праздновать 35-ю годовщину независимости, а сама дата приходится на понедельник.

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При обычных условиях сотрудники с пятидневной рабочей неделей получили бы три выходных дня подряд — 22, 23 и 24 августа. Однако в период действия военного положения нормы о праздничных и нерабочих днях не применяются.

Это предусмотрено Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который временно приостанавливает действие соответствующих положений Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.

Таким образом, 24 августа 2026 года официально останется рабочим днем. Вместе с тем законодательство позволяет работодателям самостоятельно принимать решение о предоставлении сотрудникам дополнительного дня отдыха или изменении графика работы. Поэтому отдельные предприятия и учреждения могут установить выходной день по собственному решению.

Август 2026 года будет состоять из 31 календарного дня. Для работников с пятидневной рабочей неделей предусмотрен 21 рабочий день и 10 выходных, которые приходятся на субботы и воскресенья.

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Украина День Независимости военное положение свято

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