Как платить меньше электроэнергии: что нужно знать каждому потребителю

Счета за электроэнергию можно снизить, если правильно пользоваться тарифами и своевременно передавать показатели счетчика.

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Счета за электроэнергию нередко становятся существенной нагрузкой для семейного бюджета, особенно летом, когда активно используются кондиционеры и другая энергоемкая техника. Одним из эффективных способов сократить расходы является установка двухзонного электросчетчика, который позволяет оплачивать потребленную электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток.

Как работает двухзонный счетчик

Главная особенность такого прибора учета заключается в том, что он разделяет потребление электроэнергии на дневной и ночной периоды. Наиболее выгодный тариф действует с 23:00 до 07:00. Если в это время пользоваться стиральной или посудомоечной машиной, бойлером, кондиционером либо другими мощными электроприборами, стоимость потребленной электроэнергии будет в два раза ниже, чем в дневное время.

Какие данные отображает счетчик

Современные двухзонные счетчики поочередно выводят информацию на цифровой дисплей. Примерно каждые 10 секунд на экране последовательно отображаются три показателя: объем электроэнергии, потребленной в дневной зоне, количество киловатт-часов, использованных в ночной период, а также общий объем электроэнергии, зафиксированный с момента установки прибора.

Как правильно считывать показания

Чтобы не перепутать дневные и ночные показатели при их передаче, необходимо обращать внимание на цифровые индексы, которые зависят от модели счетчика.

Для приборов GAMA дневное потребление обозначается кодом 15.8.2, ночное — 15.8.1, а общий показатель — 15.8.0.

В счетчиках NIK дневной зоне соответствуют обозначения 1.8.2, 15.8.2 или Т22, ночной — 1.8.1, 15.8.1 или Т21, тогда как суммарное потребление отображается кодами 1.8.0, 15.8.0 или Т2.

В моделях MTX дневные показания имеют индекс 1.8.2, ночные — 1.8.1, а общее потребление — 1.8.0.

На что стоит обратить внимание

Передавать показания двухзонного счетчика оператору системы распределения необходимо ежемесячно в сроки, установленные действующими правилами. При этом специалисты рекомендуют регулярно проверять данные на дисплее. Если объемы потребления резко отличаются от привычных — как в большую, так и в меньшую сторону, — это может свидетельствовать о неисправности прибора. В таком случае следует обратиться в энергокомпанию для проведения проверки и, при необходимости, калибровки счетчика.

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