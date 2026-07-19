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Як платити менше за електроенергію: що потрібно знати кожному споживачу

07:36, 19 липня 2026 218
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Рахунки за електроенергію можна зменшити, якщо правильно користуватися тарифами та своєчасно передавати показники лічильника.
Як платити менше за електроенергію: що потрібно знати кожному споживачу
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Платіжки за електроенергію нерідко стають суттєвим навантаженням для сімейного бюджету, особливо влітку, коли активно використовуються кондиціонери та інша енергоємна техніка. Одним із дієвих способів скоротити витрати є встановлення двозонного електролічильника, який дозволяє оплачувати спожиту електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби.

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Як працює двозонний лічильник

Головна особливість такого приладу обліку полягає в тому, що він розділяє споживання електроенергії на денний і нічний періоди. Найвигідніший тариф діє з 23:00 до 07:00. Якщо в цей час користуватися пральною або посудомийною машиною, бойлером, кондиціонером чи іншими потужними електроприладами, вартість спожитої електроенергії буде вдвічі нижчою, ніж удень.

Які дані відображає лічильник

Сучасні двозонні лічильники показують інформацію на цифровому дисплеї почергово. Приблизно кожні 10 секунд на екрані змінюються три показники: обсяг електроенергії, використаної у денній зоні, кількість кіловат-годин, спожитих у нічний період, а також загальний обсяг електроенергії, зафіксований від моменту встановлення приладу.

Як правильно зчитувати показники

Щоб не переплутати денні та нічні дані під час передачі показників, необхідно звертати увагу на цифрові індекси, які залежать від моделі лічильника.

Для приладів GAMA денне споживання позначається кодом 15.8.2, нічне — 15.8.1, а загальний показник — 15.8.0.

У лічильниках NIK денній зоні відповідають позначення 1.8.2, 15.8.2 або Т22, нічній — 1.8.1, 15.8.1 або Т21, тоді як сумарне споживання відображається кодами 1.8.0, 15.8.0 або Т2.

У моделях MTX денні показники мають індекс 1.8.2, нічні — 1.8.1, а загальне споживання — 1.8.0.

На що варто звернути увагу

Передавати показники двозонного лічильника оператору системи розподілу необхідно щомісяця у строки, визначені чинними правилами. Водночас фахівці рекомендують регулярно перевіряти дані на дисплеї. Якщо обсяги споживання різко відрізняються від звичних — як у більший, так і в менший бік, — це може свідчити про несправність приладу. У такому разі варто звернутися до енергокомпанії для проведення перевірки та, за потреби, калібрування лічильника.

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