Вихідні у серпні 2026: чи буде додатковий день відпочинку на День Незалежності

У серпні 2026 року Україна відзначатиме 35-ту річницю Незалежності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку 24 серпня Україна відзначає День Незалежності — одне з найважливіших державних свят. У 2026 році країна святкуватиме 35-ту річницю незалежності, а сама дата припадає на понеділок.

За звичайних умов працівники з п’ятиденним робочим тижнем отримали б три вихідні поспіль — 22, 23 та 24 серпня. Однак під час дії воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

Це передбачено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який тимчасово призупиняє дію відповідних положень Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів.

Таким чином, 24 серпня 2026 року офіційно залишиться робочим днем. Водночас законодавство дозволяє роботодавцям самостійно ухвалювати рішення про надання працівникам додаткового дня відпочинку або зміну графіка роботи. Тому окремі підприємства чи установи можуть встановити вихідний день власним рішенням.

Серпень 2026 року триватиме 31 календарний день. Для працівників із п’ятиденним робочим тижнем передбачено 21 робочий день і 10 вихідних, які припадають на суботи та неділі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.