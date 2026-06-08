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ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та ексголовою ВС Всеволодом Князєвим

15:45, 8 червня 2026
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Угода передбачає 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки.
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та ексголовою ВС Всеволодом Князєвим
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Вищий антикорупційний суд у понеділок 8 червня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Його було викрито у травні 2023 року на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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Як зазначається, обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.

Вироком ВАКС ексголову Верховного Суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Угода передбачає:

  • 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;
  • конфіскацію квартири та будинку;
  • конфіскацію понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень;
  • спецконфіскацію 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ «Повернись живим» 1 104 600 доларів США.

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Верховний Суд НАБУ САП Всеволод Князєв

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