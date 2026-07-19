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На підприємстві лише три працівники: чи обов'язково складати графік відпусток

09:06, 19 липня 2026 240
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Роз'яснюємо, чи потрібно затверджувати графік відпусток, коли в штаті лише три працівники, та які вимоги закон ставить до роботодавця.
На підприємстві лише три працівники: чи обов'язково складати графік відпусток
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Навіть якщо на підприємстві працює лише три людини, роботодавець не звільняється від обов’язку складати графік відпусток. Законодавство не передбачає винятків для малого бізнесу чи роботодавців із незначною кількістю працівників. Водночас графік можна оформити у довільній формі, а недотримання вимог щодо повідомлення працівника про початок відпустки може стати підставою для її перенесення.

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Графік відпусток є обов’язковим незалежно від кількості працівників

Так, складати графік відпусток потрібно навіть у тому випадку, якщо на підприємстві працює лише три працівники.

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР, черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим органом, уповноваженим представляти трудовий колектив. Після затвердження графік має бути доведений до відома всіх працівників.

Під час його складання роботодавець повинен враховувати як виробничі потреби підприємства, так і особисті інтереси працівників та можливості для їхнього повноцінного відпочинку.

Закон поширюється на всіх роботодавців

Норми Закону України «Про відпустки» поширюються на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності, а також на осіб, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Саме тому вимога щодо складання графіка відпусток є обов’язковою навіть тоді, коли штат підприємства складається лише з кількох працівників.

Якою має бути форма графіка відпусток

Чинне законодавство не встановлює затвердженої форми графіка відпусток. Тому роботодавець може оформити його у довільному вигляді, головне — щоб документ містив необхідну інформацію та відповідав вимогам законодавства.

Коли потрібно затверджувати графік відпусток

Ані Кодекс законів про працю України, ані Закон «Про відпустки» не визначають конкретного строку, до якого необхідно скласти та затвердити графік відпусток.

На практиці роботодавці зазвичай формують його щороку на початку календарного року.

Водночас в Україні продовжують діяти в частині, що не суперечить Конституції та законам України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 року № 213. Відповідно до пункту 20 цих Типових правил графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року.

Коли роботодавець має повідомити працівника про відпустку

Конкретний період надання щорічної відпустки в межах затвердженого графіка визначається за домовленістю між працівником і роботодавцем.

При цьому роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку. Таку вимогу містить частина одинадцята статті 10 Закону України «Про відпустки».

Для виконання цієї норми працівнику можна вручити окреме письмове повідомлення або ознайомити його під підпис із наказом про надання щорічної відпустки.

Коли працівник може вимагати перенесення відпустки

Якщо роботодавець не повідомив працівника про дату початку щорічної відпустки у встановлений законом строк, працівник має право вимагати її перенесення на інший період.

Таке право передбачене пунктом 1 частини першої статті 11 Закону України «Про відпустки». Саме тому роботодавцям важливо не лише своєчасно затвердити графік відпусток, а й дотримуватися встановленої процедури повідомлення працівників, щоб уникнути порушень трудового законодавства.

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Держпраці відпустка трудові відносини

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