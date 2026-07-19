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На предприятии всего три работника: обязательно ли составлять график отпусков

09:06, 19 июля 2026 239
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Разъясняем, нужно ли утверждать график отпусков, если в штате всего три работника, и какие требования закон предъявляет к работодателю.
На предприятии всего три работника: обязательно ли составлять график отпусков
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Даже если на предприятии работают всего три человека, работодатель не освобождается от обязанности составлять график отпусков. Законодательство не предусматривает исключений для малого бизнеса или работодателей с незначительным количеством работников. В то же время график можно оформить в произвольной форме, а несоблюдение требований относительно уведомления работника о начале отпуска может стать основанием для его переноса.

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График отпусков является обязательным независимо от количества работников

Да, составлять график отпусков необходимо даже в том случае, если на предприятии работают всего три работника.

Согласно части десятой статьи 10 Закона Украины «Об отпусках» № 504/96-ВР, очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) либо другим органом, уполномоченным представлять трудовой коллектив. После утверждения график должен быть доведен до сведения всех работников.

При его составлении работодатель должен учитывать как производственные потребности предприятия, так и личные интересы работников и возможности для их полноценного отдыха.

Закон распространяется на всех работодателей

Нормы Закона Украины «Об отпусках» распространяются на всех граждан Украины, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, вида деятельности или отраслевой принадлежности, а также на лиц, работающих по трудовому договору у физического лица.

Именно поэтому требование о составлении графика отпусков является обязательным даже в том случае, если штат предприятия состоит всего из нескольких работников.

Какой должна быть форма графика отпусков

Действующее законодательство не устанавливает утвержденной формы графика отпусков. Поэтому работодатель может оформить его в произвольной форме, главное — чтобы документ содержал необходимую информацию и соответствовал требованиям законодательства.

Когда необходимо утверждать график отпусков

Ни Кодекс законов о труде Украины, ни Закон Украины «Об отпусках» не определяют конкретный срок, до которого необходимо составить и утвердить график отпусков.

На практике работодатели обычно составляют его ежегодно в начале календарного года.

В то же время в Украине продолжают действовать в части, не противоречащей Конституции и законам Украины, Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР от 20 июля 1984 года № 213. В соответствии с пунктом 20 этих Типовых правил график отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года.

Когда работодатель должен уведомить работника об отпуске

Конкретный период предоставления ежегодного отпуска в пределах утвержденного графика определяется по соглашению между работником и работодателем.

При этом работодатель обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока. Такое требование содержится в части одиннадцатой статьи 10 Закона Украины «Об отпусках».

Для выполнения этой нормы работнику можно вручить отдельное письменное уведомление либо ознакомить его под подпись с приказом о предоставлении ежегодного отпуска.

Когда работник может требовать переноса отпуска

Если работодатель не уведомил работника о дате начала ежегодного отпуска в установленный законом срок, работник имеет право требовать его переноса на другой период.

Такое право предусмотрено пунктом 1 части первой статьи 11 Закона Украины «Об отпусках». Именно поэтому работодателям важно не только своевременно утвердить график отпусков, но и соблюдать установленную процедуру уведомления работников, чтобы избежать нарушений трудового законодательства.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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