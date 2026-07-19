Можно ли отменить мобилизацию из-за невручения повестки: суд рассмотрел спор о законности призыва

Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего, который просил отменить мобилизацию, ссылаясь, в частности, на невручение повестки на отправку, нарушение процедуры призыва и незаконность вывода ВВК.

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Миколаевский окружной административный суд рассмотрел административное дело №400/2265/26 по иску военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, военно-врачебной комиссии и воинской части о признании противоправными и отмене постановления ВВК, действий по призыву во время мобилизации, приказов о призыве и зачислении в списки личного состава, а также об обязании уволить его с военной службы.

Суть дела

Истец просил суд признать противоправным и отменить постановление военно-врачебной комиссии о годности к военной службе, признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по его призыву во время мобилизации, отменить приказ начальника ТЦК о призыве и направлении в воинскую часть, отменить приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава, а также обязать воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

В обоснование иска истец указывал, что не вызывался в ТЦК в установленном законом порядке, не получал повестку для сверки военно-учетных данных и не проходил медицинский осмотр в соответствии с процедурой, определенной законодательством. По его мнению, предусмотренная законом последовательность мобилизационных мероприятий была нарушена, поскольку вместо вручения повестки, явки в ТЦК, проверки документов и направления на медицинский осмотр он был фактически задержан, принудительно доставлен в территориальный центр комплектования, после чего были оформлены документы о его годности к военной службе и он был направлен в воинскую часть. Истец считал, что все такие действия являются незаконными, а решение о годности к военной службе было принято без фактического проведения надлежащего медицинского осмотра и с нарушением требований законодательства.

Также истец утверждал, что медицинский осмотр носил исключительно формальный характер, поскольку врачи ВВК не провели полноценного обследования, не исследовали имеющиеся медицинские документы, не осуществили необходимые консультации профильных специалистов и без надлежащего медицинского обоснования сделали вывод о годности к военной службе. По его убеждению, это противоречит требованиям Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны №402, а также принципам полноты, объективности и индивидуального подхода при определении состояния здоровья военнообязанного.

Кроме того, истец ссылался на то, что ему не вручали повестку о призыве и отправке в воинскую часть, хотя пункт 88 Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560, предусматривает вручение такой повестки под личную подпись либо ее направление рекомендованным почтовым отправлением. По его мнению, отсутствие повестки свидетельствует о несоблюдении процедуры мобилизации, лишило его возможности реализовать право на правовую помощь и обжалование соответствующих решений, а потому все последующие решения о призыве и прохождении военной службы являются незаконными.

Ответчик возражал против удовлетворения иска. Он отметил, что при проверке военно-учетных документов было установлено, что гражданин подлежит доставлению в ТЦК и СП в соответствии со сведениями Информационного портала Национальной полиции и одновременно совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 210-1 КУоАП. После доставления в территориальный центр комплектования было установлено отсутствие у него права на отсрочку от призыва либо бронирование. После постановки на воинский учет ему было выдано направление на прохождение военно-врачебной комиссии, при этом от прохождения медицинского осмотра он не отказывался. Ответчик также отметил, что истец не представил никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для отсрочки от мобилизации, а утверждения о применении к нему физического или психологического воздействия надлежащими доказательствами не подтверждены.

В своих возражениях ответчик также сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а после ее завершения отмена приказа о призыве сама по себе не приводит к восстановлению прежнего правового положения лица.

Что решил суд

Суд установил, что во время проверки военно-учетных документов гражданин был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в связи с наличием информации о необходимости его доставления и совершением административного правонарушения в сфере воинского учета. После этого ему было выдано направление на прохождение военно-врачебной комиссии, которая по результатам медицинского осмотра признала его годным к военной службе. На основании соответствующего заключения были изданы приказы о призыве во время мобилизации и зачислении в списки личного состава воинской части. При этом суд обратил внимание, что карточка медицинского обследования подписана председателем и секретарем ВВК, хотя подписи других членов комиссии отсутствуют.

Суд отметил, что в соответствии с частью пятой статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» призыв граждан на военную службу во время мобилизации обеспечивают местные органы исполнительной власти, а осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Также суд привел положения Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья», постановления Кабинета Министров №560 и Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны №402, которые определяют порядок проведения медицинских осмотров, компетенцию военно-врачебных комиссий и порядок обжалования их постановлений.

Суд обратил внимание, что законодательством предусмотрен специальный административный порядок пересмотра постановлений военно-врачебных комиссий. В случае несогласия с решением ВВК при районном (городском) территориальном центре комплектования гражданин имеет право обратиться с заявлением о проведении переосвидетельствования в военно-врачебную комиссию высшего уровня. Суд установил, что истец действительно обращался с жалобой в ВВК высшего уровня, однако получил ответ об отсутствии оснований для проведения повторного медицинского осмотра. При этом суд отметил, что при рассмотрении данного дела он не оценивает надлежащее проведение медицинского осмотра или правильность выводов военно-врачебной комиссии, поскольку приказ №402 не предусматривает права на непосредственное судебное обжалование заключения ВВК районного ТЦК. Кроме того, истец не соблюдал предусмотренную постановлением Кабинета Министров №560 и Положением №402 процедуру обжалования результатов медицинского осмотра, что само по себе является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении искового требования об отмене постановления ВВК. В подтверждение такого вывода суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 26 февраля 2025 года по делам №240/13173/22 и №600/3273/22.

Рассматривая доводы о незаконном доставлении в территориальный центр комплектования без вручения повестки, суд установил, что во время проверки у истца не было при себе военно-учетного документа и документа, удостоверяющего личность. Представитель территориального центра комплектования пояснил, что именно из-за отсутствия документов и невозможности сразу установить личность гражданина он был доставлен в районный ТЦК. Кроме того, согласно сведениям Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, истец не стал на воинский учет по месту оформления статуса внутренне перемещенного лица, а доказательства обновления военно-учетных данных материалы дела не содержали.

Анализируя положения постановления Кабинета Министров №560, суд отметил, что во время мобилизации уполномоченные представители территориальных центров комплектования и сотрудники полиции имеют право проверять военно-учетные документы граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Если установлено нарушение правил воинского учета либо выявлены расхождения между документами и сведениями Единого государственного реестра призывников, гражданину предлагается проследовать в ТЦК для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и постановки на воинский учет. Если же лицо отказывается проследовать в территориальный центр комплектования, сотрудник полиции имеет право осуществить его административное задержание и доставление на основании статей 261 и 262 КУоАП.

Исходя из приведенных норм, суд пришел к выводу, что сотрудники полиции имели законные полномочия доставить истца в районный территориальный центр комплектования. Вместе с тем суд отдельно подчеркнул, что не дает оценки утверждениям истца о незаконном задержании, применении физического насилия или психологического давления, поскольку такие обстоятельства могут быть предметом оценки только в рамках уголовного производства.

Суд также признал правомерным направление истца на военно-врачебную комиссию после установления его личности, поскольку в Едином государственном реестре отсутствовали сведения о прохождении им военно-врачебной экспертизы, а постановление Кабинета Министров №560 предусматривает обязательное направление таких лиц на ВВК.

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