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Київ пережив одну з наймасштабніших балістичних атак: влучання зафіксовані у п'яти районах

08:30, 19 липня 2026 88
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Ворог завдав масованого удару по столиці: пошкоджено житлові будинки та адміністративні споруди, є загиблий і поранені.
Київ пережив одну з наймасштабніших балістичних атак: влучання зафіксовані у п'яти районах
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У ніч на 19 липня РФ здійснила масовану ракетну атаку на Київ. За попередніми даними, під час удару по столиці та Київській області ворог міг застосувати понад 40 балістичних ракет, що стало однією з наймасштабніших атак такого типу від початку повномасштабної війни.

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Унаслідок обстрілу в різних районах столиці пролунали потужні вибухи, виникли численні пожежі та руйнування житлової й нежитлової забудови.

За інформацією ДСНС, влучання та займання зафіксовані у Дніпровському, Деснянському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах Києва. Рятувальники ліквідовують наслідки удару одразу на кількох локаціях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано задимлення поблизу торговельного центру, а внаслідок падіння уламків виникла пожежа у гуртожитку та загорілися автомобілі.

У Деснянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, також зайнялися автомобілі.

Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район. Там загорілася триповерхова офісна будівля, пожежі виникли також у нежитловій будівлі та п’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали людей із вікон за допомогою автодрабини та врятували чотирьох мешканців. За іншою адресою уламки пошкодили дев’ятиповерховий житловий будинок — вибито вікна, із другого поверху врятували одну людину. Пожежу площею близько 200 квадратних метрів продовжують гасити.

У Шевченківському районі через падіння уламків загорілася триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів, а у 25-поверховому житловому будинку поруч вибито вікна. Крім того, сталася пожежа на території нежитлової забудови.

У Святошинському районі повідомлялося про влучання у приватний житловий будинок. Інформація про пожежу не підтвердилася, однак загорівся дах іншого приватного будинку. Рятувальники евакуювали чотирьох людей.

За даними ДСНС, станом на ранок внаслідок російського удару по Києву постраждали 13 людей. Одна людина загинула. Аварійно-рятувальні роботи тривають, інформація про наслідки атаки уточнюється.

 

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Київ обстріл

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