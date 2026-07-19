  1. В Украине

Киев пережил одну из самых масштабных баллистических атак: попадания зафиксированы в пяти районах

08:30, 19 июля 2026 89
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Противник нанес массированный удар по столице: повреждены жилые дома и административные здания, есть погибший и раненые.
Киев пережил одну из самых масштабных баллистических атак: попадания зафиксированы в пяти районах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 19 июля РФ осуществила массированную ракетную атаку на Киев. По предварительным данным, во время удара по столице и Киевской области противник мог применить более 40 баллистических ракет, что стало одной из самых масштабных атак такого типа с начала полномасштабной войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В результате обстрела в разных районах столицы прогремели мощные взрывы, возникли многочисленные пожары и разрушения жилой и нежилой застройки.

По информации ГСЧС, попадания и возгорания зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах Киева. Спасатели ликвидируют последствия удара сразу на нескольких локациях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано задымление возле торгового центра, а в результате падения обломков возник пожар в общежитии и загорелись автомобили.

В Деснянском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, также загорелись автомобили.

Наибольшие разрушения получил Соломенский район. Там загорелось трехэтажное офисное здание, пожары возникли также в нежилом здании и пятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали людей из окон с помощью автолестницы и спасли четырех жителей. По другому адресу обломки повредили девятиэтажный жилой дом — выбиты окна, со второго этажа спасли одного человека. Пожар площадью около 200 квадратных метров продолжают тушить.

В Шевченковском районе из-за падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждено более десяти припаркованных автомобилей, а в расположенном рядом 25-этажном жилом доме выбиты окна. Кроме того, произошел пожар на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе сообщалось о попадании в частный жилой дом. Информация о пожаре не подтвердилась, однако загорелась крыша другого частного дома. Спасатели эвакуировали четырех человек.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро в результате российского удара по Киеву пострадали 13 человек. Один человек погиб. Аварийно-спасательные работы продолжаются, информация о последствиях атаки уточняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев обстрел

Популярные новости

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 20k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 5k
ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

13:27, 18 июля 2026 4k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 9k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 5k
Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 10k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Постановление 821 возвращается: Кабмин пытается вернуть «ручное управление» пенсионными выплатами через Верховный Суд

Юридический спор относительно порядка исполнения судебных решений о пенсионных выплатах выходит на финишную прямую: КМУ не просто оспаривает отмену постановления 821, а просит временно восстановить незаконные ограничения на время рассмотрения дела.

Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]