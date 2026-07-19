Киев пережил одну из самых масштабных баллистических атак: попадания зафиксированы в пяти районах

Противник нанес массированный удар по столице: повреждены жилые дома и административные здания, есть погибший и раненые.

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В ночь на 19 июля РФ осуществила массированную ракетную атаку на Киев. По предварительным данным, во время удара по столице и Киевской области противник мог применить более 40 баллистических ракет, что стало одной из самых масштабных атак такого типа с начала полномасштабной войны.

В результате обстрела в разных районах столицы прогремели мощные взрывы, возникли многочисленные пожары и разрушения жилой и нежилой застройки.

По информации ГСЧС, попадания и возгорания зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах Киева. Спасатели ликвидируют последствия удара сразу на нескольких локациях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано задымление возле торгового центра, а в результате падения обломков возник пожар в общежитии и загорелись автомобили.

В Деснянском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, также загорелись автомобили.

Наибольшие разрушения получил Соломенский район. Там загорелось трехэтажное офисное здание, пожары возникли также в нежилом здании и пятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали людей из окон с помощью автолестницы и спасли четырех жителей. По другому адресу обломки повредили девятиэтажный жилой дом — выбиты окна, со второго этажа спасли одного человека. Пожар площадью около 200 квадратных метров продолжают тушить.

В Шевченковском районе из-за падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждено более десяти припаркованных автомобилей, а в расположенном рядом 25-этажном жилом доме выбиты окна. Кроме того, произошел пожар на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе сообщалось о попадании в частный жилой дом. Информация о пожаре не подтвердилась, однако загорелась крыша другого частного дома. Спасатели эвакуировали четырех человек.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро в результате российского удара по Киеву пострадали 13 человек. Один человек погиб. Аварийно-спасательные работы продолжаются, информация о последствиях атаки уточняется.

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