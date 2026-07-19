Продаж автомобіля: як офіційно визначити його ринкову вартість і навіщо це потрібно

Не поспішайте продавати автомобіль: спочатку визначте його офіційну ринкову вартість.

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Продаж автомобіля передбачає не лише пошук покупця та підписання договору, а й підготовку необхідних документів. Одним із важливих етапів є визначення офіційної ринкової вартості транспортного засобу.

Як визначають ринкову вартість автомобіля

Офіційну ринкову вартість транспортного засобу визначають фахівці Експертної служби МВС.

Під час проведення оцінювання вони враховують низку характеристик автомобіля, зокрема:

рік випуску та строк експлуатації;

технічні характеристики і комплектацію;

пробіг та технічний стан;

наявність пошкоджень або проведених ремонтів.

За результатами оцінювання власнику видають офіційний висновок про ринкову вартість транспортного засобу.

Для чого потрібен висновок про ринкову вартість

Отриманий документ можна використовувати під час оформлення договору купівлі-продажу автомобіля.

Після цього договір купівлі-продажу та перереєстрацію транспортного засобу на нового власника можна оформити в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Що радять у МВС

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що завчасне визначення ринкової вартості автомобіля допоможе зробити процедуру його продажу більш прозорою, правильно оформити необхідні документи та уникнути зайвих клопотів під час перереєстрації транспортного засобу.

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