  1. В Україні

Продаж автомобіля: як офіційно визначити його ринкову вартість і навіщо це потрібно

09:23, 19 липня 2026 125
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Не поспішайте продавати автомобіль: спочатку визначте його офіційну ринкову вартість.
Продаж автомобіля: як офіційно визначити його ринкову вартість і навіщо це потрібно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Продаж автомобіля передбачає не лише пошук покупця та підписання договору, а й підготовку необхідних документів. Одним із важливих етапів є визначення офіційної ринкової вартості транспортного засобу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як визначають ринкову вартість автомобіля

Офіційну ринкову вартість транспортного засобу визначають фахівці Експертної служби МВС.

Під час проведення оцінювання вони враховують низку характеристик автомобіля, зокрема:

  • рік випуску та строк експлуатації;
  • технічні характеристики і комплектацію;
  • пробіг та технічний стан;
  • наявність пошкоджень або проведених ремонтів.

За результатами оцінювання власнику видають офіційний висновок про ринкову вартість транспортного засобу.

Для чого потрібен висновок про ринкову вартість

Отриманий документ можна використовувати під час оформлення договору купівлі-продажу автомобіля.

Після цього договір купівлі-продажу та перереєстрацію транспортного засобу на нового власника можна оформити в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Що радять у МВС

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що завчасне визначення ринкової вартості автомобіля допоможе зробити процедуру його продажу більш прозорою, правильно оформити необхідні документи та уникнути зайвих клопотів під час перереєстрації транспортного засобу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС авто автомобіль

Популярні новини

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 21k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 5k
ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

13:27, 18 липня 2026 5k
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 9k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 5k
Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 10k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.

Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть: Кабмін переписав правила для всіх водіїв

Уряд змінив термін дії водійських посвідчень: кому видаватимуть посвідчення на 2, 5 і 15 років, а що буде зі старими документами.

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]