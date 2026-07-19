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Продажа автомобиля: как официально определить его рыночную стоимость и зачем это нужно

09:23, 19 июля 2026 124
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Не спешите продавать автомобиль: сначала определите его официальную рыночную стоимость.
Продажа автомобиля: как официально определить его рыночную стоимость и зачем это нужно
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Продажа автомобиля предусматривает не только поиск покупателя и подписание договора, но и подготовку необходимых документов. Одним из важных этапов является определение официальной рыночной стоимости транспортного средства.

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Как определяют рыночную стоимость автомобиля

Официальную рыночную стоимость транспортного средства определяют специалисты Экспертной службы МВД.

При проведении оценки они учитывают ряд характеристик автомобиля, в частности:

  • год выпуска и срок эксплуатации;
  • технические характеристики и комплектацию;
  • пробег и техническое состояние;
  • наличие повреждений или проведенных ремонтов.

По результатам оценки владельцу выдают официальное заключение о рыночной стоимости транспортного средства.

Для чего нужно заключение о рыночной стоимости

Полученный документ можно использовать при оформлении договора купли-продажи автомобиля.

После этого договор купли-продажи и перерегистрацию транспортного средства на нового владельца можно оформить в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Что советуют в МВД

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что заблаговременное определение рыночной стоимости автомобиля поможет сделать процедуру его продажи более прозрачной, правильно оформить необходимые документы и избежать лишних хлопот при перерегистрации транспортного средства.

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