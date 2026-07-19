Продажа автомобиля: как официально определить его рыночную стоимость и зачем это нужно

Не спешите продавать автомобиль: сначала определите его официальную рыночную стоимость.

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Продажа автомобиля предусматривает не только поиск покупателя и подписание договора, но и подготовку необходимых документов. Одним из важных этапов является определение официальной рыночной стоимости транспортного средства.

Как определяют рыночную стоимость автомобиля

Официальную рыночную стоимость транспортного средства определяют специалисты Экспертной службы МВД.

При проведении оценки они учитывают ряд характеристик автомобиля, в частности:

год выпуска и срок эксплуатации;

технические характеристики и комплектацию;

пробег и техническое состояние;

наличие повреждений или проведенных ремонтов.

По результатам оценки владельцу выдают официальное заключение о рыночной стоимости транспортного средства.

Для чего нужно заключение о рыночной стоимости

Полученный документ можно использовать при оформлении договора купли-продажи автомобиля.

После этого договор купли-продажи и перерегистрацию транспортного средства на нового владельца можно оформить в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Что советуют в МВД

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что заблаговременное определение рыночной стоимости автомобиля поможет сделать процедуру его продажи более прозрачной, правильно оформить необходимые документы и избежать лишних хлопот при перерегистрации транспортного средства.

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