За незаконну мобілізацію можуть ув’язнювати: для працівників ТЦК і членів ВЛК готують до 8 років тюрми

За незаконний призов або безпідставне звільнення від мобілізації керівникам ТЦК, а також головам і членам ВЛК може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Джерело фото: vartonews.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За незаконні рішення під час мобілізації керівники та працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також голови та члени військово-лікарських комісій можуть понести кримінальну відповідальність.

Йдеться про випадки, коли через порушення встановлених процедур на військову службу призивають осіб, які не підлягають мобілізації, або навпаки — незаконно звільняють громадян від призову.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності уже підтримав законодавчі зміни, які передбачають за такі дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Так, парламенту рекомендують прийняти у другому читанні та в цілому як закон проєкт Закону №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

Яку відповідальність пропонують для працівників ТЦК та членів ВЛК

Законопроєкт передбачає встановлення кримінальної відповідальності для посадових осіб ТЦК та СП, а також голів і членів ВЛК за порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

Документом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу».

За що можуть покарати членів військово-лікарських комісій

Зокрема, для голів і членів військово-лікарських комісій пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне порушення порядку проведення медичного огляду під час визначення придатності до військової служби, якщо такі дії призвели до призову громадянина, який не підлягав мобілізації за станом здоров’я, або до незаконного звільнення громадянина від призову чи звільнення з військової служби за станом здоров’я.

Коли відповідатимуть посадові особи ТЦК

Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки законопроєкт передбачає відповідальність за порушення порядку призову громадян на військову службу, якщо це призвело до призову особи, яка не підлягала призову, або до незаконного звільнення від призову.

За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, керівникам та посадовим особам ТЦК, а також головам і членам ВЛК може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Крім того, передбачається додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Законопроєкт №12442 готують до остаточного ухвалення

Нагадаємо, Верховна Рада 12 березня підтримала законопроєкт №12442 у першому читанні. Тепер після рекомендації Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності документ має бути винесений на розгляд парламенту для ухвалення у другому читанні та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.