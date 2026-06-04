Кадровий голод і процедури добору: Голова ВС Станіслав Кравченко розповів про виклики правосуддя

Голова Верховного Суду провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні.

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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Робертом Мартіном Мюллером окреслив ключові виклики, з якими сьогодні стикається українська судова система в умовах повномасштабної війни.

Станіслав Кравченко подякував Австрії за гуманітарну, фінансову та політичну підтримку України й наголосив, що одним із головних завдань судової влади залишається забезпечення безпечних умов для всіх учасників судового процесу, особливо у судах, розташованих поблизу зони бойових дій.

Голова Верховного Суду зазначив, що через російську агресію в українські суди почали надходити нові категорії справ, пов’язані з війною. Тож судова система України вже зараз формує безпрецедентну практику, яка, без сумніву, вплине на розвиток міжнародного права.

Водночас серед системних проблем судової влади залишаються значний кадровий дефіцит у судах усіх інстанцій та необхідність удосконалення процедур добору і призначення суддів.

За словами Станіслава Кравченка, попри складні умови воєнного часу судова система України продовжує стабільно функціонувати та виконувати зобов’язання, пов’язані з європейською інтеграцією держави. Відтак, він наголосив на важливості підтримки міжнародних партнерів і використання європейського досвіду для подальшого розвитку правосуддя.

Своєю чергою Роберт Мартін Мюллер відзначив прогрес України у забезпеченні верховенства права та належному функціонуванні правової системи навіть в умовах повномасштабної війни.

Як зауважив Роберт Мартін Мюллер, Україна – важливий економічний партнер Австрії, тож австрійський уряд розглядає участь у майбутній післявоєнній відбудові України.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання документування воєнних злочинів Росії, перспективи наповнення міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, діяльність Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також міжнародні ініціативи з повернення примусово депортованих українських дітей та їхньої реабілітації.

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