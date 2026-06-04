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Кадровый голод и процедуры отбора: Председатель ВС Станислав Кравченко рассказал о вызовах правосудия

14:08, 4 июня 2026
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Глава Верховного Суда провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Австрия в Украине.
Кадровый голод и процедуры отбора: Председатель ВС Станислав Кравченко рассказал о вызовах правосудия
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Робертом Мартином Мюллером обозначил ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкивается украинская судебная система в условиях полномасштабной войны.

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Станислав Кравченко поблагодарил Австрию за гуманитарную, финансовую и политическую поддержку Украины и подчеркнул, что одной из главных задач судебной власти остается обеспечение безопасных условий для всех участников судебного процесса, особенно в судах, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Председатель Верховного Суда отметил, что из-за российской агрессии в украинские суды начали поступать новые категории дел, связанных с войной. Поэтому судебная система Украины уже сейчас формирует беспрецедентную практику, которая, без сомнения, повлияет на развитие международного права.

В то же время среди системных проблем судебной власти остаются значительный кадровый дефицит в судах всех инстанций и необходимость совершенствования процедур отбора и назначения судей.

По словам Станислава Кравченко, несмотря на сложные условия военного времени, судебная система Украины продолжает стабильно функционировать и выполнять обязательства, связанные с европейской интеграцией государства. В связи с этим он подчеркнул важность поддержки международных партнеров и использования европейского опыта для дальнейшего развития правосудия.

Со своей стороны Роберт Мартин Мюллер отметил прогресс Украины в обеспечении верховенства права и надлежащем функционировании правовой системы даже в условиях полномасштабной войны.

Как отметил Роберт Мартин Мюллер, Украина является важным экономическим партнером Австрии, поэтому австрийское правительство рассматривает участие в будущем послевоенном восстановлении Украины.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы документирования военных преступлений России, перспективы наполнения международного Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, деятельность Специального трибунала по преступлению агрессии, а также международные инициативы по возвращению принудительно депортированных украинских детей и их реабилитации.

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судья Верховный Суд Украина война Станислав Кравченко

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