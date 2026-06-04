За незаконную мобилизацию могут лишать свободы: для работников ТЦК и членов ВВК готовят до 8 лет тюрьмы

За незаконный призыв или необоснованное освобождение от мобилизации руководителям ТЦК, а также председателям и членам ВВК может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Источник фото: vartonews.com.ua

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За незаконные решения во время мобилизации руководители и сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также председатели и члены военно-врачебных комиссий могут понести уголовную ответственность.

Речь идет о случаях, когда из-за нарушения установленных процедур на военную службу призывают лиц, не подлежащих мобилизации, или, наоборот, незаконно освобождают граждан от призыва.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже поддержал законодательные изменения, предусматривающие за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Так, парламенту рекомендуют принять во втором чтении и в целом как закон проект Закона №12442 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий.

Какую ответственность предлагают для работников ТЦК и членов ВВК

Законопроект предусматривает установление уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и СП, а также председателей и членов ВВК за нарушение порядка призыва и проведения военно-врачебной экспертизы.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения годности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу».

За что могут наказать членов военно-врачебных комиссий

В частности, для председателей и членов военно-врачебных комиссий предлагается установить уголовную ответственность за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра при определении годности к военной службе, если такие действия привели к призыву гражданина, который не подлежал мобилизации по состоянию здоровья, либо к незаконному освобождению гражданина от призыва или увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

Когда будут нести ответственность должностные лица ТЦК

Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки законопроект предусматривает ответственность за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, если это привело к призыву лица, не подлежавшего призыву, либо к незаконному освобождению от призыва.

За такие действия, совершенные в условиях военного положения, руководителям и должностным лицам ТЦК, а также председателям и членам ВВК может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, предусматривается дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Законопроект №12442 готовят к окончательному принятию

Напомним, Верховная Рада 12 марта поддержала законопроект №12442 в первом чтении. Теперь после рекомендации Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности документ должен быть вынесен на рассмотрение парламента для принятия во втором чтении и в целом.

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