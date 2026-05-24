7000 гривен на уход за младенцем – украинцам разъяснили условия новой государственной помощи

Выплата составляет 7 000 грн и предоставляется одному из родителей или законному представителю, который фактически ухаживает за ребенком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области сообщило о порядке предоставления помощи на уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Отмечается, что выплата назначается матери или другому законному представителю ребенка (за исключением приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им одного года.

Для получения помощи заявитель должен обратиться с заявлением установленного образца удобным для него способом.

Размер выплаты

Размер помощи составляет 7 000 грн на каждого ребенка. Начиная с 2027 года сумма будет определяться в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Для ухода за ребенком с инвалидностью применяется коэффициент 1,5, что составляет 10 500 грн.

Подтверждение статуса ребенка с инвалидностью осуществляется через данные Единой информационной системы социальной сферы.

Условия назначения и выплаты

Пособие перечисляется на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в уполномоченном банке.

Выплата назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам или после окончания соответствующего пособия, если заявление подано не позднее последнего дня третьего месяца после достижения ребенком одного года. Пособие предоставляется включительно до месяца, в котором ребенку исполняется один год.

Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, право на получение пособия сохраняется с этой даты для соответствующих категорий лиц, фактически осуществляющих уход.

Необходимые документы

Для оформления выплаты требуются:

заявление установленной формы;

свидетельство о рождении ребенка;

решение об установлении опеки (для опекунов).

Способы подачи документов

Подать документы можно через:

ЦНАП или уполномоченных лиц органов местного самоуправления;

сервисные центры Пенсионного фонда Украины или по почте;

портал или мобильное приложение «Дія» (при наличии технической возможности).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.