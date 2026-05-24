7000 гривен на уход за младенцем – украинцам разъяснили условия новой государственной помощи
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области сообщило о порядке предоставления помощи на уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.
Отмечается, что выплата назначается матери или другому законному представителю ребенка (за исключением приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им одного года.
Для получения помощи заявитель должен обратиться с заявлением установленного образца удобным для него способом.
Размер выплаты
Размер помощи составляет 7 000 грн на каждого ребенка. Начиная с 2027 года сумма будет определяться в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
Для ухода за ребенком с инвалидностью применяется коэффициент 1,5, что составляет 10 500 грн.
Подтверждение статуса ребенка с инвалидностью осуществляется через данные Единой информационной системы социальной сферы.
Условия назначения и выплаты
Пособие перечисляется на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в уполномоченном банке.
Выплата назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам или после окончания соответствующего пособия, если заявление подано не позднее последнего дня третьего месяца после достижения ребенком одного года. Пособие предоставляется включительно до месяца, в котором ребенку исполняется один год.
Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, право на получение пособия сохраняется с этой даты для соответствующих категорий лиц, фактически осуществляющих уход.
Необходимые документы
Для оформления выплаты требуются:
- заявление установленной формы;
- свидетельство о рождении ребенка;
- решение об установлении опеки (для опекунов).
Способы подачи документов
Подать документы можно через:
- ЦНАП или уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
- сервисные центры Пенсионного фонда Украины или по почте;
- портал или мобильное приложение «Дія» (при наличии технической возможности).
