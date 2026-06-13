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Пенсия подлежит дальнейшей индексации даже после ее пересчета по решению суда — как пенсионерка отстояла свои права

20:32, 13 июня 2026
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Суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда проводить дальнейшую индексацию пенсии после ее перерасчета во исполнение предыдущего судебного решения и обязал осуществить новый перерасчет выплат с применением коэффициентов индексации, предусмотренных правительственными постановлениями на 2025 и 2026 годы.
Пенсия подлежит дальнейшей индексации даже после ее пересчета по решению суда — как пенсионерка отстояла свои права
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Николаевский окружной административный суд рассмотрел спор между пенсионеркой и Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Николаевской области относительно проведения индексации пенсии и применения коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы при её перерасчёте. Суд проверил правомерность отказа Пенсионного фонда проводить дальнейшую индексацию пенсии после исполнения предыдущего судебного решения о её перерасчёте.

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Обстоятельства дела

Истец состоит на учёте в органах Пенсионного фонда и с августа 2021 года получает пенсию по возрасту, назначенную в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При назначении пенсии был применён показатель средней заработной платы в Украине за 2018–2020 годы в размере 9118,81 грн.

В 2025 году другим решением Николаевского окружного административного суда было признано противоправным бездействие Пенсионного фонда относительно непроведения индексации пенсии за 2022–2024 годы. Тогда суд обязал Пенсионный фонд осуществить перерасчёт пенсии с применением коэффициентов индексации, установленных правительственными постановлениями на 2022, 2023 и 2024 годы. Во исполнение этого решения пенсионный орган провёл перерасчёт и определил показатель средней заработной платы для исчисления пенсии в размере 13433,83 грн.

После этого Пенсионный фонд не осуществил индексацию пенсии с 1 марта 2025 года и с 1 марта 2026 года. В ответ на обращение пенсионерки орган Пенсионного фонда сообщил об отсутствии оснований для такого перерасчёта. Позиция ответчика заключалась в том, что показатель средней заработной платы, который был определён во исполнение предыдущего судебного решения, является большим, чем показатели, которые могли быть применены в соответствии с правительственными постановлениями об индексации на 2025 и 2026 годы, поэтому дополнительный перерасчёт не проводится.

Не согласившись с такой позицией, пенсионерка обратилась в суд с новым иском. Она просила признать противоправным бездействие Пенсионного фонда относительно непроведения индексации и обязать провести соответствующий перерасчёт пенсии с применением коэффициентов, определённых правительственными постановлениями на 2025 и 2026 годы.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для обеспечения индексации пенсий ежегодно с 1 марта проводится перерасчёт ранее назначенных пенсий путём увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для их исчисления. Порядок проведения такого перерасчёта определён постановлением Кабинета Министров №124 от 20 февраля 2019 года.

Суд обратил внимание, что при назначении пенсии в 2021 году для её исчисления использовался показатель средней заработной платы за 2018–2020 годы в размере 9118,81 грн. Именно этот показатель, по мнению суда, подлежит дальнейшей индексации путём последовательного применения коэффициентов увеличения, установленных законодательством.

Суд подчеркнул, что исполнение предыдущего судебного решения и увеличение этого показателя до 13433,83 грн не лишает пенсионерку права на проведение дальнейшей индексации в 2025 и 2026 годах в соответствии с новыми правительственными постановлениями. Поэтому отказ Пенсионного фонда в проведении такого перерасчёта является противоправным.

Вместе с тем суд отказался согласиться с требованиями о применении общих коэффициентов индексации 1,115 и 1,121, предусмотренных постановлениями Кабинета Министров на 2025 и 2026 годы. Суд указал, что указанные постановления содержат специальные правила для отдельных категорий пенсионеров с целью уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы. Для лиц, которым пенсия была назначена в 2021 году, применяются специальные коэффициенты 1,0575 и 1,061. Именно эти коэффициенты должны использоваться при проведении индексации пенсии истца.

Также суд отклонил требование о проведении выплат без применения специального порядка финансирования пенсионных выплат во исполнение судебных решений, утверждённого постановлением Кабинета Министров №821 от 14 июля 2025 года. Суд отметил, что на момент рассмотрения дела не был доказан факт нарушения прав истца в этой части, поэтому такие требования являются преждевременными.

По результатам рассмотрения дела №400/3335/26 суд частично удовлетворил иск. Он признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области относительно непроведения индексации пенсии и обязал провести перерасчёт с последовательным применением коэффициентов 1,14, 1,197, 1,0796, 1,0575 и 1,061 к показателю средней заработной платы за 2018–2020 годы в размере 9118,81 грн, а также осуществить соответствующие выплаты с учётом уже выплаченных сумм.

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