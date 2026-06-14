В Борисполе осудили мужчину, который угрожал убийством работникам полиции

Нетрезвый мужчина с ножами угрожал полицейским.

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Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение дела в отношении мужчины, которого обвиняли в угрозе или применении насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из своей квартиры на лестничную площадку, где находились полицейские. Правоохранители прибыли по вызову его сестры, которая сообщила о домашнем насилии со стороны брата. Полицейские выполняли свои служебные обязанности и намеревались привлечь мужчину к административной ответственности за совершённое правонарушение.

Во время общения с сотрудниками полиции мужчина начал размахивать руками, в которых держал два металлических ножа. При этом он сокращал дистанцию и приближался к полицейским, высказывая словесные угрозы убийством. После этого обвиняемый был задержан правоохранителями.

Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, мужчина отказался давать показания в суде, однако ответил на вопросы, поставленные судом.

Кроме того, обвиняемый обратил внимание суда на то, что в тот день после похорон побратима был расстроен и, употребив алкоголь, поссорился со своей сестрой, которая впоследствии вызвала сотрудников полиции. Также он отметил, что готовил салат, поэтому держал в руках ножи, которыми угрожал полицейским, однако никакого вреда их здоровью не причинил. В судебном заседании обвиняемый искренне раскаялся в содеянном, признал свою вину, попросил прощения и просил назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, учитывая состояние его здоровья.

После допроса обвиняемого и изучения материалов дела суд пришёл к выводу, что его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК Украины, доказана. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы (дело № 359/4507/26).

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