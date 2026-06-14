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У Борисполі засудили чоловіка, який погрожував вбивством працівникам поліції

07:36, 14 червня 2026
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Нетверезий чоловік з ножами погрожував поліцейським.
У Борисполі засудили чоловіка, який погрожував вбивством працівникам поліції
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Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд справи щодо чоловіка, якого обвинувачували у погрозі або застосуванні насильства до працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України). Про це повідомили у суді.

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Як встановив суд, чоловік у стані алкогольного сп’яніння вийшов зі своєї квартири на сходовий майданчик, де перебували поліцейські. Правоохоронці прибули за викликом його сестри, яка повідомила про домашнє насильство з боку брата. Поліцейські виконували службові обов’язки та мали намір притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення.

Під час спілкування з працівниками поліції, чоловік почав розмахувати руками, у яких тримав два металеві ножі, скорочуючи при цьому відстань і наближаючись до працівників поліції, почав словесно висловлювати погрози вбивством, після чого обвинувачений  був затриманий поліцейськими.

Користуючись правом, відповідно до ст. 63 Конституції України, відмовився давати пояснення у суді, однак відповів на поставлені судом запитання.

Крім того, обвинувачений звернув увагу суду, що того дня, після поховання побратима, він був засмучений, та вживши алкоголь, посварився зі своєю сестрою, яка в подальшому викликала працівників поліції. Також зауважив, що він готував салат, тому тримав у руках ножі, якими погрожував працівникам поліції, однак жодної шкоди їх здоров’ю він не заподіяв. У судовому засіданні обвинувачений у скоєному щиро розкаявся, вину усвідомив, просив пробачити його та призначити покарання не пов’язане з реальним позбавленням волі, врахувавши стан його здоров’я.

Після допиту обвинуваченого та вивчення матеріалів справи суд дійшов висновку, що його вина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України, доведена. Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі (справа №359/4507/26).

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