Для батьків дітей дошкільного віку готують нову пільгу: виплату «єСадок» не оподатковуватимуть

Завдяки змінам отримувачі нової виплати «єСадок» зможуть отримувати її без сплати податку на доходи фізичних осіб.

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Українські сім’ї, які отримуватимуть нову державну виплату «єСадок», можуть не сплачувати податок із цих коштів. Кабмін уже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає, що ця щомісячна допомога не включатиметься до оподатковуваного доходу фізичних осіб.

Це дозволить батькам отримувати виплату в повному обсязі, стане додатковою підтримкою сімей із дітьми та сприятиме поєднанню батьківства із професійною діяльністю.

Що зміниться для отримувачів виплати «єСадок»

Законопроєктом «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати «єСадок» 15441 пропонується доповнити підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України новим підпунктом «ї». Згідно з ним, сума щомісячної грошової виплати «єСадок», яка надається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», не включатиметься до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Якщо документ буде ухвалено, закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Навіщо уряд пропонує ці зміни

Метою законопроєкту є створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сім’ям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати «єСадок» та забезпечення невключення цієї допомоги до оподатковуваного доходу платника податку у допологовий, післяпологовий період і період догляду за дитиною після її народження.

Документ розроблено на виконання Закону України від 5 листопада 2025 року № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю». Цим законом Кабінету Міністрів було доручено підготувати зміни до Податкового кодексу щодо звільнення виплати «єСадок» від оподаткування.

Додаткових витрат із бюджету не передбачено

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. Також зазначено, що документ не потребує проведення публічних консультацій із громадськістю, відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не суперечить міжнародним зобов’язанням України та не містить положень, які створюють корупційні ризики чи підстави для дискримінації.

Який результат очікують

За прогнозом уряду, ухвалення законопроєкту забезпечить додаткову підтримку сімей із дітьми у допологовий, післяпологовий період та під час догляду за дитиною після її народження.

Невключення виплати «єСадок» до оподатковуваного доходу сприятиме подоланню негативних демографічних тенденцій, підвищенню народжуваності та створенню кращих умов для поєднання батьківства із зайнятістю. Очікується, що реалізація закону матиме позитивний вплив на інтереси сімей із дітьми.

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