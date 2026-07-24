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Перевірка документів та військово-облікових документів: яка різниця та хто має такі повноваження

16:09, 24 липня 2026 149
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Перевіряти військово-облікові документи можуть не лише поліцейські, а й військовослужбовці ТЦК та СП (спеціально на те уповноважені) і прикордонники (у прикордонній смузі).
Перевірка документів та військово-облікових документів: яка різниця та хто має такі повноваження
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Перевірка звичайних документів громадянина та перевірка військово-облікових документів мають різні підстави та порядок проведення. Про це нагадали у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Як зазначили у Полтавському ТЦК та СП, перевірку особистих документів громадян України здійснюють поліцейські відповідно до статті 32 Закону України «Про Національну поліцію». Така перевірка можлива лише у визначених законом випадках — наприклад, якщо людина перебуває на місці вчинення правопорушення або за наявності інших передбачених підстав.

Водночас перевірка військово-облікових документів регулюється іншими нормами законодавства. Вона передбачена Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Під час воєнного стану та мобілізації військово-облікові документи можуть перевіряти у громадян України чоловічої статі. Такі повноваження мають не лише працівники поліції, а й уповноважені військовослужбовці ТЦК та СП, а також прикордонники — у межах прикордонної смуги.

У ТЦК наголосили, що під час перевірки військово-облікових документів додаткових підстав, як у випадку з перевіркою особистих документів поліцією, законодавство не вимагає.

Чоловіки призовного віку зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які Верховна Рада регулярно продовжує на підставі відповідних указів Президента. У цей період чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

Водночас законодавство встановлює обов’язки не лише для громадян, а й для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які здійснюють перевірку військово-облікових документів.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, визначає порядок проведення такої перевірки. Зокрема, уповноважений представник ТЦК та СП повинен не лише перевірити документи громадянина, а й представитися та пред’явити документи, які підтверджують його статус та повноваження.

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документи війна воєнний стан ТЦК військовий облік

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