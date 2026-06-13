У Польщі чоловік вкрав 1800 рулонів туалетного паперу — йому загрожує до 5 років в’язниці

Поліція з іронією запитала: «Проблеми зі шлунком чи звичайна крадіжка?»

Фото: Policja.pl

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У польському місті Жирардув правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 1800 рулонів туалетного паперу. За даними поліції, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці розповідають: з палети, розміщеної біля одного з магазинів міста, зникли 36 упаковок туалетного паперу. Загалом у них містилося близько 1,8 тисячі рулонів.

Вартість викраденого товару оцінили у 1070 польських злотих (близько 13 тисяч гривень).

Після отримання повідомлення про крадіжку поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження та розпочали пошуки підозрюваного. Як зазначили правоохоронці, аналіз відео та зібрані під час розслідування дані вказували на можливу причетність до злочину 42-річного мешканця Жирардува.

Того ж дня чоловіка затримали на одній із вулиць міста. Під час затримання у нього виявили викрадений товар, який правоохоронці вилучили як речовий доказ.

У поліції з іронією прокоментували подію, поставивши у повідомленні запитання: «Проблеми зі шлунком чи звичайна крадіжка?».

Затриманому вже оголосили обвинувачення у крадіжці. Польське законодавство передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Правоохоронці наразі не повідомляють про мотиви дій чоловіка та не уточнюють, чи могли у справі бути інші причетні особи.

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