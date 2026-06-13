Студентам підвищать стипендії з 1 вересня 2026 року: нові суми виплат

В Україні суттєво зростуть розміри академічних та іменних стипендій для студентів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 вересня 2026 року українські студенти отримуватимуть значно вищі академічні та іменні стипендії. Для окремих категорій здобувачів освіти розмір виплат зросте майже удвічі, а президентська стипендія сягне 20 тисяч гривень на місяць.

У Державному бюджеті на 2026 рік на виплату студентських стипендій передбачено 6,6 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Закон про Держбюджет-2026, підготовлений Міністерством фінансів, Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2025 року. Нові розміри виплат почнуть застосовуватися з початку нового навчального року — 1 вересня 2026 року.

Для студентів закладів вищої освіти передбачено таке підвищення:

стипендія Президента України — з 10 000 до 20 000 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 до 4 000 грн;

підвищена академічна стипендія за особливі успіхи — з 2 910 до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 до 5 100 грн;

підвищена галузева стипендія — з 3 710 до 7 420 грн.

Для студентів коледжів та інших закладів фахової передвищої освіти також заплановано збільшення виплат:

стипендія Президента України — з 7 600 до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 3 320 до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 до 3 020 грн;

підвищена академічна стипендія за особливі успіхи — з 2 197 до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 до 3 860 грн;

підвищена галузева стипендія — з 2 809 до 5 618 грн.

В уряді наголошують, що перегляд розмірів стипендій спрямований на підтримку молоді, підвищення мотивації до навчання та розвиток людського капіталу, який є одним із ключових ресурсів для відновлення та розвитку країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.