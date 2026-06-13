Студентам повысят стипендии с 1 сентября 2026 года: новые суммы выплат

В Украине значительно возрастут размеры академических и именных стипендий для студентов.

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С 1 сентября 2026 года украинские студенты будут получать значительно более высокие академические и именные стипендии. Для отдельных категорий соискателей образования размер выплат вырастет почти вдвое, а президентская стипендия достигнет 20 тысяч гривен в месяц.

В Государственном бюджете на 2026 год на выплату студенческих стипендий предусмотрено 6,6 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Закон о Госбюджете-2026, подготовленный Министерством финансов, Верховная Рада приняла 3 декабря 2025 года. Новые размеры выплат начнут применяться с начала нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Для студентов учреждений высшего образования предусмотрено следующее повышение:

стипендия Президента Украины — с 10 000 до 20 000 грн;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия — с 2 000 до 4 000 грн;

повышенная академическая стипендия за особые успехи — с 2 910 до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 до 5 100 грн;

повышенная отраслевая стипендия — с 3 710 до 7 420 грн.

Для студентов колледжей и других учреждений профессионального предвысшего образования также запланировано увеличение выплат:

стипендия Президента Украины — с 7 600 до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 до 6 640 грн;

минимальная академическая стипендия — с 1 510 до 3 020 грн;

повышенная академическая стипендия за особые успехи — с 2 197 до 4 394 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 до 3 860 грн;

повышенная отраслевая стипендия — с 2 809 до 5 618 грн.

В правительстве подчёркивают, что пересмотр размеров стипендий направлен на поддержку молодёжи, повышение мотивации к обучению и развитие человеческого капитала, который является одним из ключевых ресурсов для восстановления и развития страны.

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