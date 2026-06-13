Статеву освіту пропонують включити до шкільної програми: як на це відреагували українці

Ідею обов’язкових уроків про репродуктивне здоров’я, згоду та особисті кордони підтримала лише незначна частина громадян.

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Попри регулярні дискусії щодо необхідності статевої освіти для дітей та підлітків, громадська підтримка відповідних ініціатив залишається вкрай низькою. Чергова ініціатива запровадження повноцінної сексуальної освіти в українських школах не змогла привернути значної уваги громадян і не набрала навіть сотні голосів за три місяці збору підписів.

Петиція, розміщена на сайті Кабміну, із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту до шкільної програми не подолала необхідний поріг підтримки для її офіційного розгляду урядом.

Станом на 13 червня звернення підтримали лише 77 осіб. Для розгляду Кабміном необхідно було зібрати щонайменше 25 тисяч підписів.

Які аргументи наводив автор звернення

У тексті петиції зазначалося, що нині сексуальна освіта не є обов’язковою складовою навчального процесу в українських школах. Автор звернення наголошував, що це може негативно впливати на рівень обізнаності молоді щодо репродуктивного здоров’я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також питань особистої безпеки та запобігання насильству.

Також у петиції стверджувалося, що впровадження системної сексуальної освіти могло б сприяти зниженню низки соціальних ризиків серед підлітків та відповідало б цілям державної політики у сфері гендерної рівності в освіті.

Що пропонувалося змінити

Автор звернення закликав уряд розробити національну програму сексуальної освіти для шкіл з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та UNICEF.

Серед пропозицій було також інтегрувати відповідний курс до обов’язкової шкільної програми вже з 2026 року. Передбачалося, що навчальні матеріали мають бути адаптовані до віку учнів та охоплювати теми здоров’я, особистих кордонів, згоди, профілактики ризикованої поведінки та гендерної рівності.

Подібна петиція вже не вперше не знаходить підтримки

Це не перша спроба привернути увагу уряду до питання сексуальної освіти через механізм електронних петицій. Раніше, у січні цього року, аналогічне звернення також не змогло зібрати необхідну кількість голосів для розгляду.

Водночас тема залишається предметом суспільних дискусій. Ще у 2020 році тодішнє керівництво Міністерства освіти і науки заявляло, що сексуальна освіта є важливим напрямом роботи зі школярами, однак її впровадження потребує виваженого підходу та суспільного консенсусу, щоб уникнути спотворення самої ідеї та забезпечити ефективність таких освітніх програм.

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