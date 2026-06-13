  1. В Україні

Статеву освіту пропонують включити до шкільної програми: як на це відреагували українці

22:00, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ідею обов’язкових уроків про репродуктивне здоров’я, згоду та особисті кордони підтримала лише незначна частина громадян.
Статеву освіту пропонують включити до шкільної програми: як на це відреагували українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри регулярні дискусії щодо необхідності статевої освіти для дітей та підлітків, громадська підтримка відповідних ініціатив залишається вкрай низькою. Чергова ініціатива запровадження повноцінної сексуальної освіти в українських школах не змогла привернути значної уваги громадян і не набрала навіть сотні голосів за три місяці збору підписів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Петиція, розміщена на сайті Кабміну, із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту до шкільної програми не подолала необхідний поріг підтримки для її офіційного розгляду урядом.

Станом на 13 червня звернення підтримали лише 77 осіб. Для розгляду Кабміном необхідно було зібрати щонайменше 25 тисяч підписів.

Які аргументи наводив автор звернення

У тексті петиції зазначалося, що нині сексуальна освіта не є обов’язковою складовою навчального процесу в українських школах. Автор звернення наголошував, що це може негативно впливати на рівень обізнаності молоді щодо репродуктивного здоров’я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також питань особистої безпеки та запобігання насильству.

Також у петиції стверджувалося, що впровадження системної сексуальної освіти могло б сприяти зниженню низки соціальних ризиків серед підлітків та відповідало б цілям державної політики у сфері гендерної рівності в освіті.

Що пропонувалося змінити

Автор звернення закликав уряд розробити національну програму сексуальної освіти для шкіл з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та UNICEF.

Серед пропозицій було також інтегрувати відповідний курс до обов’язкової шкільної програми вже з 2026 року. Передбачалося, що навчальні матеріали мають бути адаптовані до віку учнів та охоплювати теми здоров’я, особистих кордонів, згоди, профілактики ризикованої поведінки та гендерної рівності.

Подібна петиція вже не вперше не знаходить підтримки

Це не перша спроба привернути увагу уряду до питання сексуальної освіти через механізм електронних петицій. Раніше, у січні цього року, аналогічне звернення також не змогло зібрати необхідну кількість голосів для розгляду.

Водночас тема залишається предметом суспільних дискусій. Ще у 2020 році тодішнє керівництво Міністерства освіти і науки заявляло, що сексуальна освіта є важливим напрямом роботи зі школярами, однак її впровадження потребує виваженого підходу та суспільного консенсусу, щоб уникнути спотворення самої ідеї та забезпечити ефективність таких освітніх програм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти петиція школа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]