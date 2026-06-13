Пенсія підлягає подальшій індексації навіть після її перерахунку за рішенням суду — як пенсіонерка відстояла свої права

Суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду проводити подальшу індексацію пенсії після її перерахунку на виконання попереднього судового рішення та зобов’язав здійснити новий перерахунок виплат із застосуванням коефіцієнтів індексації, передбачених урядовими постановами на 2025 та 2026 роки.

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Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув спір між пенсіонеркою та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо проведення індексації пенсії та застосування коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати при її перерахунку. Суд перевірив правомірність відмови Пенсійного фонду проводити подальшу індексацію пенсії після виконання попереднього судового рішення про її перерахунок.

Обставини справи

Позивачка перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду та з серпня 2021 року отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Під час призначення пенсії було застосовано показник середньої заробітної плати в Україні за 2018–2020 роки у розмірі 9118,81 грн.

У 2025 році іншим рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду було визнано протиправною бездіяльність Пенсійного фонду щодо непроведення індексації пенсії за 2022–2024 роки. Суд тоді зобов’язав Пенсійний фонд здійснити перерахунок пенсії із застосуванням коефіцієнтів індексації, встановлених урядовими постановами на 2022, 2023 та 2024 роки. На виконання цього рішення пенсійний орган провів перерахунок і визначив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії у розмірі 13433,83 грн.

Після цього Пенсійний фонд не здійснив індексацію пенсії з 1 березня 2025 року та з 1 березня 2026 року. У відповідь на звернення пенсіонерки орган Пенсійного фонду повідомив про відсутність підстав для такого перерахунку. Позиція відповідача полягала в тому, що показник середньої заробітної плати, який був визначений на виконання попереднього судового рішення, є більшим за показники, які могли бути застосовані відповідно до урядових постанов про індексацію на 2025 та 2026 роки, а тому додатковий перерахунок не проводиться.

Не погодившись із такою позицією, пенсіонерка звернулася до суду з новим позовом. Вона просила визнати протиправною бездіяльність Пенсійного фонду щодо непроведення індексації та зобов’язати здійснити відповідний перерахунок пенсії із застосуванням коефіцієнтів, визначених урядовими постановами на 2025 та 2026 роки.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що відповідно до частини другої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для забезпечення індексації пенсій щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для їх обчислення. Порядок проведення такого перерахунку визначений постановою Кабінету Міністрів №124 від 20 лютого 2019 року.

Суд звернув увагу, що під час призначення пенсії у 2021 році для її обчислення використовувався показник середньої заробітної плати за 2018–2020 роки у розмірі 9118,81 грн. Саме цей показник, на переконання суду, підлягає подальшій індексації шляхом послідовного застосування коефіцієнтів збільшення, встановлених законодавством.

Суд наголосив, що виконання попереднього судового рішення та збільшення цього показника до 13433,83 грн не позбавляє пенсіонерку права на проведення подальшої індексації у 2025 та 2026 роках відповідно до нових урядових постанов. Тому відмова Пенсійного фонду у проведенні такого перерахунку є протиправною.

Разом із тим суд відмовився погодитися з вимогами про застосування загальних коефіцієнтів індексації 1,115 та 1,121, передбачених постановами Кабінету Міністрів на 2025 та 2026 роки. Суд вказав, що зазначені постанови містять спеціальні правила для окремих категорій пенсіонерів з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки. Для осіб, яким пенсію було призначено у 2021 році, застосовуються спеціальні коефіцієнти 1,0575 та 1,061. Саме ці коефіцієнти повинні використовуватися під час проведення індексації пенсії позивачки.

Також суд відхилив вимогу про проведення виплат без застосування спеціального порядку фінансування пенсійних виплат на виконання судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №821 від 14 липня 2025 року. Суд зазначив, що на момент розгляду справи не було доведено факту порушення прав позивачки в цій частині, а тому такі вимоги є передчасними.

За результатами розгляду справи № 400/3335/26 суд частково задовольнив позов. Він визнав протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо непроведення індексації пенсії та зобов’язав здійснити перерахунок із послідовним застосуванням коефіцієнтів 1,14, 1,197, 1,0796, 1,0575 та 1,061 до показника середньої заробітної плати за 2018–2020 роки у розмірі 9118,81 грн, а також провести відповідні виплати з урахуванням уже виплачених сум.

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