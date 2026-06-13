Крики, угрозы и унижения: почему суд в Сумах закрыл дело о домашнем насилии

Ковпаковский районный суд Сум закрыл дело о домашнем насилии в отношении мужчины, обвиняемого в угрозах и унижении дочери.

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Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрел материалы о привлечении лица к административной ответственности по факту совершения домашнего насилия психологического характера, предусмотренного частью третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд исследовал материалы, предоставленные Сумским районным управлением полиции ГУНП в Сумской области, и проверил обоснованность квалификации действий лица как повторного правонарушения в сфере домашнего насилия.

Суть дела

Из материалов дела следует, что в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 01 января 2026 года, составленным по серии ВАД № 777108, 01 января 2026 года примерно в 17 часов 08 минут лицо, находясь по месту своего проживания, совершило в отношении своей дочери домашнее насилие психологического характера.

Согласно протоколу, действия заключались в криках, угрозах физической расправой и унижении потерпевшей, что, по утверждению органа полиции, причинило вред её психологическому здоровью.

Органом полиции действия были квалифицированы по части третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях как повторное в течение года совершение домашнего насилия лицом, которое уже подвергалось административному взысканию за аналогичные правонарушения.

Позиция и выводы суда

Диспозицией части третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частями первой или второй данной статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию за совершение домашнего насилия, то есть умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера, в частности применение насилия, угроз, оскорблений или преследования, которые причинили вред физическому или психическому здоровью потерпевшего.

В протоколе об административном правонарушении серии ВАД № 777108 от 01 января 2026 года отсутствуют сведения о том, что лицо ранее привлекалось к административной ответственности по частям первой или второй статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и подвергалось административному взысканию.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что в действиях лица отсутствует квалифицирующий признак повторности, который является обязательным для вменения части третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Указанные обстоятельства надлежащим образом не были установлены должностным лицом полиции при составлении протокола.

Поскольку в материалах дела № 592/5864/26 отсутствуют какие-либо надлежащие и допустимые доказательства привлечения лица к административной ответственности по частям первой или второй статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, суд пришёл к выводу об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно пункту 1 статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях производство по делу не может быть начато, а начатое подлежит закрытию в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.

Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу о необходимости закрытия производства по делу в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Производство по делу о привлечении лица к административной ответственности по части третьей статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях подлежит закрытию в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного указанной нормой.

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