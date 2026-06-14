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Почему налоговая может не принять электронную отчетность — разъяснение

08:14, 14 июня 2026
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Налоговая разъяснила правила принятия электронной отчетности и основания отказа.
Почему налоговая может не принять электронную отчетность — разъяснение
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Украинцам разъяснили порядок подачи налоговой отчетности в электронной форме и основания, при которых контролирующий орган может отказать в её принятии.

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В налоговой службе напоминают, что согласно пункту 49.3 Налогового кодекса Украины налоговая декларация может подаваться налогоплательщиком по собственному выбору, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов: лично налогоплательщиком или его уполномоченным представителем; почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения; либо в электронной форме средствами электронного связи с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» №851-IV и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» №2155-VIII.

ГНС подчеркивает, что единственным законным основанием для непринятия налоговой декларации, поданной в электронной форме, является недействительность квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате. В частности, речь идет о случаях истечения срока действия сертификата. При этом декларация должна соответствовать требованиям электронного документа, содержать обязательные реквизиты и быть пригодной для технической обработки.

Отдельно отмечается, что налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, обязаны подавать отчетность исключительно в электронной форме. Аналогичное требование касается плательщиков налога на добавленную стоимость, для которых электронный формат является обязательным.

Подчеркивается, что финансовая отчетность, в частности баланс и отчет о финансовых результатах, подается в электронной форме определенными категориями плательщиков, среди которых плательщики налога на прибыль, плательщики части чистой прибыли (дохода), плательщики дивидендов на государственную долю, а также неприбыльные учреждения и организации, подающие налоговую отчетность в электронной форме.

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