Соглашение о правах венгерского меньшинства в Украине вступило в силу — Мадяр

Украина и Венгрия заключили соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины на Закарпатье.

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Украина и Венгрия официально заключили соглашение об обеспечении образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье. О вступлении договорённостей в силу сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в своём обращении.

«Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье вступило в силу», — заявил он.

Текст документа на данный момент не опубликован. В то же время ранее Мадяр отмечал, что Украина взяла на себя обязательства комплексно урегулировать вопросы, связанные с образовательными, языковыми, культурными и политическими правами около 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.

Переговоры по этому вопросу велись ещё при правительстве Виктора Орбана, однако тогда сторонам не удалось достичь окончательных договорённостей.

По словам Мадяра, новому правительству удалось завершить переговорный процесс за несколько недель, сохранив ключевые требования Будапешта по защите прав национальных меньшинств.

«За несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не смогло решить за десять лет», — подчеркнул премьер Венгрии.

Он также сообщил, что Украина включила соответствующие обязательства в план действий по защите прав национальных меньшинств, подготовленный в рамках процесса вступления в Европейский союз.

По словам Мадяра, это означает, что выполнение взятых Украиной обязательств в отношении венгерского меньшинства стало не только двусторонним вопросом, но и одним из требований ЕС.

Он добавил, что выполнение договорённостей будет находиться под контролем как Европейской комиссии, так и Европейского совета. В случае невыполнения Украиной обязательств дальнейший прогресс на пути к членству в Евросоюзе может быть затруднён.

После достижения политической договорённости и официального закрепления обязательств Украиной Венгрия согласилась на открытие первого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В то же время Мадяр отметил, что это лишь начало долгого процесса евроинтеграции. В качестве примера он привёл Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в ЕС ещё в 2012 году, но до сих пор не стала членом Союза.

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