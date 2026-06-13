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Угода про права угорської меншини в Україні вступила в силу — Мадяр

16:35, 13 червня 2026
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Україна та Угорщина уклали угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.
Угода про права угорської меншини в Україні вступила в силу — Мадяр
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Україна та Угорщина офіційно уклали угоду щодо забезпечення освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про набуття чинності домовленостей повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у зверненні.

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«Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності», — заявив він.

Текст документа наразі не оприлюднений. Водночас раніше Мадяр зазначав, що Україна взяла на себе зобов’язання комплексно врегулювати питання, пов’язані з освітніми, мовними, культурними та політичними правами близько 100 тисяч етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області.

Переговори з цього питання тривали ще за уряду Віктора Орбана, однак тоді сторони не змогли досягти остаточних домовленостей.

За словами Мадяра, новому уряду вдалося завершити переговорний процес за кілька тижнів, зберігши ключові вимоги Будапешта щодо захисту прав національних меншин.

«За кілька тижнів нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років», — наголосив прем’єр Угорщини.

Також він повідомив, що Україна включила відповідні зобов’язання до плану дій щодо захисту прав національних меншин, підготовленого в межах процесу вступу до Європейського Союзу.

За словами Мадяра, це означає, що виконання взятих Україною зобов’язань щодо угорської меншини стало не лише двостороннім питанням, а й одним із очікувань ЄС.

Він додав, що виконання домовленостей перебуватиме під контролем як Європейської комісії, так і Європейської ради. У разі невиконання Україною взятих зобов’язань подальший прогрес на шляху до членства в Євросоюзі може бути ускладнений.

Після досягнення політичної домовленості та офіційного закріплення зобов’язань Україною Угорщина погодилася на відкриття першого переговорного кластера в рамках переговорів про вступ України до ЄС.

Водночас Мадяр зауважив, що цей крок є лише початком тривалого процесу євроінтеграції. Як приклад він навів Чорногорію, яка розпочала переговори про вступ до ЄС ще у 2012 році, але досі не стала членом Союзу.

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Україна Угорщина

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