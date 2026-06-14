Чому податкова може не прийняти електронну звітність — роз’яснення

Податкова роз’яснила правила прийняття електронної звітності та підстави для відмови.

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Укрвїнцям роз’яснили порядок подання податкової звітності в електронній формі та підстави, за яких контролюючий орган може відмовити у її прийнятті.

У податковій службі нагадують, що відповідно до пункту 49.3 Податкового кодексу України податкова декларація може подаватися платником податків на власний вибір, якщо інше не передбачено ПКУ, одним із таких способів: особисто платником або його уповноваженим представником; поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення; або в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» №851-IV та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» №2155-VIII.

ДПС підкреслює, що єдиною законною підставою для неприйняття податкової декларації, поданої в електронному вигляді, є недійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті. Зокрема, йдеться про випадки закінчення строку дії сертифіката. При цьому декларація має відповідати вимогам електронного документа, містити обов’язкові реквізити та бути придатною для технічної обробки.

Окремо зазначається, що платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, зобов’язані подавати звітність виключно в електронній формі. Аналогічна вимога стосується платників податку на додану вартість, для яких електронний формат є обов’язковим.

Підкреслюється, що фінансова звітність, зокрема баланс і звіт про фінансові результати, подається в електронній формі визначеними категоріями платників, серед яких платники податку на прибуток, платники частини чистого прибутку (доходу), платники дивідендів на державну частку, а також неприбуткові установи та організації, які подають податкову звітність в електронному вигляді.

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