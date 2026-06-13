Крики, погрози та приниження: чому суд у Сумах закрив справу про домашнє насильство

Ковпаківський районний суд Сум закрив справу про домашнє насильство щодо чоловіка, якого звинувачували у погрозах і приниженні доньки.

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Ковпаківський районний суд м. Суми розглянув матеріали про притягнення особи до адміністративної відповідальності за фактом вчинення домашнього насильства психологічного характеру, передбаченого частиною третьою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд дослідив матеріали, надані Сумським районним управлінням поліції ГУНП в Сумській області, та перевірив обґрунтованість кваліфікації дій особи як повторного правопорушення у сфері домашнього насильства.

Суть справи

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 01 січня 2026 року, складеного за серією ВАД № 777108, 01 січня 2026 року приблизно о 17 годині 08 хвилин особа, перебуваючи за місцем свого проживання, вчинила щодо своєї доньки домашнє насильство психологічного характеру.

Згідно з протоколом, дії полягали у висловленні крику, погроз фізичною розправою та приниженні потерпілої, що, за твердженням органу поліції, спричинило шкоду її психологічному здоров’ю.

Органом поліції дії були кваліфіковані за частиною третьою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення як повторне протягом року вчинення домашнього насильства особою, яка вже була піддана адміністративному стягненню за аналогічні правопорушення.

Позиція та висновки суду

Диспозицією частини третьої статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню за вчинення домашнього насильства, тобто умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного чи економічного характеру, зокрема застосування насильства, погроз, образ або переслідування, що спричинили шкоду фізичному або психічному здоров’ю потерпілого.

У протоколі про адміністративне правопорушення серії ВАД № 777108 від 01 січня 2026 року відсутні відомості про те, що особа раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за частинами першою або другою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та була піддана адміністративному стягненню.

Таким чином, суд дійшов висновку, що у діях особи відсутня кваліфікуюча ознака повторності, яка є обов’язковою для інкримінування частини третьої статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказані обставини належним чином не були встановлені посадовою особою поліції під час складання протоколу.

Оскільки у матеріалах справи № 592/5864/26: відсутні будь-які належні та допустимі докази притягнення особи до адміністративної відповідальності за частинами першою або другою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд дійшов висновку про відсутність у її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до пункту 1 статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення провадження у справі не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Провадження у справі про притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення підлягає закриттю у зв’язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого зазначеною нормою.

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