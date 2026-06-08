24 месяца стажа после назначения пенсии по инвалидности дают право на перерасчёт по новым показателям: ВС

При первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту учитывается актуальная средняя зарплата, если лицо приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа.

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Для многих пенсионеров переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту непосредственно влияет на размер будущих выплат. Именно поэтому споры о том, какой показатель средней заработной платы должен использоваться при таком переводе, регулярно становятся предметом судебного рассмотрения.

В постановлении от 26 мая 2026 года по делу № 520/33989/24 Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел вопрос о праве лица, которое длительное время получало пенсию по инвалидности и продолжало работать, на исчисление пенсии по возрасту с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих обращению за ее назначением.

Практика Верховного Суда в данной категории дел имеет важное значение как для пенсионеров, так и для органов Пенсионного фонда.

Обстоятельства дела

Истец с 17 августа 2006 года получала пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и продолжала работать.

В феврале 2024 года она обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Сначала ей было отказано из-за недостаточного страхового стажа.

Пенсионный фонд в мае 2024 года осуществил перерасчет пенсии по инвалидности в связи с дополнительно приобретенным страховым стажем, после чего страховой стаж истца превысил 30 лет. В дальнейшем ее перевели на пенсию по возрасту, однако для расчета был применен показатель средней заработной платы, который использовался ранее при назначении пенсии, а не показатель за 2021–2023 годы.

В октябре 2024 года истец обратилась с заявлением о перерасчете пенсии по возрасту с применением показателя средней заработной платы за 2021–2023 годы. Пенсионный фонд отказал, ссылаясь на то, что после последнего перерасчета пенсии она не приобрела еще 24 месяца страхового стажа.

Не согласившись с таким отказом, истец обратилась в суд.

Позиция Верховного Суда

ВС разъяснил, что если лицу уже была назначена пенсия по инвалидности, но после этого оно продолжало работать и приобрело не менее 2 лет (24 месяцев) страхового стажа, то при первом переводе на пенсию по возрасту ее размер рассчитывается не по прежним показателям, а с применением актуального показателя средней заработной платы в Украине, который используется при назначении пенсий.

Суд указал, что по общему правилу, определенному частью третьей статьи 45 Закона №1058-IV, показатель средней заработной платы при переводе с одного вида пенсии, назначенной именно по Закону №1058-IV, на другой вид пенсии должен оставаться неизменным, то есть таким, каким он был на момент назначения пенсии.

Также абзацем третьим части третьей статьи 45 Закона №1058-IV установлено исключение из указанного правила, согласно которому, если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, то при первом переводе его на пенсию по возрасту средняя заработная плата (доход) определяется по правилам, предусмотренным частью второй статьи 40 данного Закона, то есть с учетом показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за три календарных года, предшествующих обращению за назначением пенсии по возрасту.

Суд подчеркнул, что частью третьей статьи 45 Закона №1058-IV определены три обязательных условия, при одновременном соблюдении которых при переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту может применяться показатель средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих обращению за переводом на пенсию по возрасту, а именно:

1) лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать;

2) лицо приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии;

3) перевод с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту осуществляется впервые.

Отдельное внимание Верховный Суд уделил обязанностям Пенсионного фонда по информированию заявителей.

Суд указал, что именно Пенсионный фонд и его территориальные органы должны обеспечить условия, при которых лицо будет осведомлено об условиях назначения различных пенсий и сможет делать осознанный выбор.

В то же время работник сервисного центра ГУ ПФУ должен был разъяснить истцу возможность перевода ее на пенсию по возрасту по Закону №1058-IV до осуществления перерасчета пенсии по инвалидности с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа.

Также Верховный Суд подчеркнул, что ГУ ПФУ имело возможность учесть дополнительно приобретенный истцом страховой стаж при непосредственном переводе ее с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту вместо предварительного проведения перерасчета пенсии по инвалидности в связи с приобретением такого стажа.

Такой подход соответствовал бы цели пенсионного законодательства по обеспечению реализации права лица на наиболее выгодный для него вид пенсионного обеспечения, поскольку только тот перерасчет пенсии (перевод с одного вида пенсии на другой), который осуществлен на наиболее выгодных для лица условиях, может считаться законным и обоснованным.

Подводя итог, Суд отметил, что женщина после назначения ей пенсии по инвалидности продолжала работать и приобрела не менее 2 лет страхового стажа с уплатой страховых взносов. Поэтому при первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту ее пенсия должна рассчитываться по более актуальным показателям — а именно с учетом средней заработной платы по стране за последние три года, предшествовавшие обращению (в ее случае это 2021–2023 годы).

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и обязал Пенсионный фонд пересчитать и выплатить истцу пенсию по возрасту с применением показателя средней заработной платы за 2021–2023 годы.

Эта позиция важна для лиц, которые впервые переходят с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту после приобретения не менее 24 месяцев страхового стажа, поскольку подтверждает возможность применения актуального показателя средней заработной платы для исчисления пенсии.

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