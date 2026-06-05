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Наталья Рубаненко избрана председателем Куликовского районного суда Черниговской области

16:49, 5 июня 2026
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Судья Наталья Рубаненко избрана председателем Куликовского районного суда Черниговской области по результатам тайного голосования.
Наталья Рубаненко избрана председателем Куликовского районного суда Черниговской области
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На собрании судей Куликовского районного суда Черниговской области избрали нового председателя суда. По результатам тайного голосования этот пост заняла судья Наталья Рубаненко.

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Она избрана председателем суда сроком на три года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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