Судья Наталья Рубаненко избрана председателем Куликовского районного суда Черниговской области по результатам тайного голосования.

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На собрании судей Куликовского районного суда Черниговской области избрали нового председателя суда. По результатам тайного голосования этот пост заняла судья Наталья Рубаненко.

Она избрана председателем суда сроком на три года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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