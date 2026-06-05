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В ВСК Верховной Рады назвали борьбу с контрабандой роз одним из самых успешных кейсов года

16:30, 5 июня 2026
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Бюджет начал получать на 15 млн грн больше ежемесячно после борьбы с контрабандой роз, говорят в ВСК.
В ВСК Верховной Рады назвали борьбу с контрабандой роз одним из самых успешных кейсов года
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Верховная Рада продлила еще на год работу Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов и утвердила ее отчет о результатах деятельности. За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

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В парламенте отмечают, что с начала работы комиссии в 2020 году удалось урегулировать ряд проблемных инвестиционных кейсов и разблокировать реализацию проектов на сумму более 25 млрд грн.

Одним из наиболее показательных результатов работы комиссии в этом году называют борьбу с контрабандой роз.

По данным ВСК, после принятых мер существенно вырос объем импорта роз, который официально декларируется при ввозе в Украину. Соответственно увеличились и поступления от уплаты таможенных платежей и налогов.

В комиссии утверждают, что в течение последних шести месяцев государственный бюджет ежемесячно дополнительно получает около 15 млн грн благодаря легализации импорта этой продукции.

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Верховная Рада Украины контрабанда

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