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Украина откроет рынок капитала для стратегического иностранного инвестора — законопроект

12:38, 5 июня 2026
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Законопроект предусматривает создание в Украине холдинговой инфраструктурной компании на рынках капитала.
Украина откроет рынок капитала для стратегического иностранного инвестора — законопроект
Фото: me.gov.ua
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Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона, который закладывает правовую основу для привлечения стратегического иностранного инвестора к инфраструктуре рынков капитала Украины. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Документ является следующим шагом после подписания в 2025 году меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики, Министерством финансов, Национальным банком Украины, НКЦБФР и ЕБРР относительно поддержки интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине.

«Рынок капитала должен стать одним из источников долгосрочного финансирования для восстановления и развития нашей экономики. Для этого Украине нужна современная инфраструктура этого рынка — понятная бизнесу, украинским и международным инвесторам. Правительственный законопроект закладывает правовой фундамент для создания системы, где стратегический иностранный инвестор и государство будут работать вместе. Рассчитываем, что Верховная Рада поддержит этот документ, и Украина получит инфраструктуру рынка капитала, способную эффективнее работать на привлечение инвестиций и экономическое восстановление», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Проект Закона предусматривает создание в Украине холдинговой инфраструктурной компании на рынках капитала. Она должна объединить ключевые элементы рыночной инфраструктуры: биржевую торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет ценных бумаг.

Фактически речь идет о системе, которая обеспечивает полный цикл операций с ценными бумагами: от заключения сделки на бирже до расчетов по ней и учета права собственности. Такая инфраструктура необходима для того, чтобы инвесторы могли работать на украинском рынке по прозрачным и понятным правилам.

Стратегического иностранного инвестора планируется привлечь через конкурс. Законопроект также предусматривает участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%.

Для реализации этой модели правительственный проект Закона предусматривает изменения в законы Украины «О Национальном банке Украины», «Об управлении объектами государственной собственности», «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и «О депозитарной системе Украины».

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать привлечению финансовых ресурсов для проектов восстановления и реконструкции, развитию национальных рынков капитала, расширению доступа украинских участников рынка к мировой экономике и притоку внутреннего капитала.

Реализация положений законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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