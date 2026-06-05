Україна відкриє ринок капіталу для стратегічного іноземного інвестора — законопроєкт

Законопроєкт передбачає створення в Україні холдингової інфраструктурної компанії на ринках капіталу.

Фото: me.gov.ua

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Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону, який закладає правову основу для залучення стратегічного іноземного інвестора до інфраструктури ринків капіталу України. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ є наступним кроком після підписання в 2025 році меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Національним банком України, НКЦПФР та ЄБРР щодо підтримки інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні.

«Ринок капіталу має стати одним із джерел довгострокового фінансування для відновлення та розвитку нашої економіки. Для цього Україні потрібна сучасна інфраструктура цього ринку – зрозуміла бізнесу, українським та міжнародним інвесторам. Урядовий законопроєкт закладає правовий фундамент для створення системи, де стратегічний іноземний інвестор та держава будуть працювати разом. Розраховуємо, що Верховна Рада підтримає цей документ, і Україна отримає інфраструктуру ринку капіталу, здатну ефективніше працювати на залучення інвестицій та економічне відновлення», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Проєкт Закону передбачає створення в Україні холдингової інфраструктурної компанії на ринках капіталу. Вона має об’єднати ключові елементи ринкової інфраструктури: біржову торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік цінних паперів.

Фактично йдеться про систему, яка забезпечує повний цикл операцій із цінними паперами: від укладення угоди на біржі до розрахунків за нею та обліку права власності. Така інфраструктура потрібна, щоб інвестори могли працювати на українському ринку за прозорими та зрозумілими правилами.

Стратегічного іноземного інвестора планується залучити через конкурс. Законопроєкт також передбачає участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%.

Для реалізації цієї моделі урядовий проєкт Закону передбачає зміни до законів України «Про Національний банк України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» і «Про депозитарну систему України».

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме залученню фінансових ресурсів для проектів відновлення та відбудови, розвитку національних ринків капіталу, розширенню доступу українських учасників ринку до світової економіки та припливу внутрішнього капіталу.

Реалізація положень законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

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