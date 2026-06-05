Українцям можуть дозволити офіційно одружуватися в церкві без візиту до РАЦС

Священнослужителі можуть отримати право здійснювати державну реєстрацію шлюбу.

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Можливість офіційно зареєструвати шлюб без звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану, а через уповноваженого священнослужителя, знову опинилася в центрі дискусії під час обговорення проєкту нового Цивільного кодексу України. Такий механізм може бути запроваджений в Україні як додаткова форма реєстрації шлюбу, хоча навряд чи він стане масово затребуваним.

Релігійна реєстрація шлюбу: що пропонують

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті заявили, що підтримають таку ініціативу, якщо вона буде запропонована, однак не впевнені, що вона є однією з найбільш затребуваних.

Там вказують, що релігійна форма державної реєстрації шлюбу є цілком можливою. У такому випадку священнослужитель, крім проведення релігійного обряду, має отримати від держави повноваження на реєстрацію шлюбу. Подібна практика діє в багатьох країнах.

Водночас наголошується, що за останні десять років в Україні було чимало зроблено для того, щоб процедуру укладення шлюбу зробити швидшою та простішою, тому складно говорити про значний суспільний запит на новий формат реєстрації.

Разом із тим така форма може бути доречною в окремих випадках. Зокрема, у прифронтових населених пунктах, де церква нерідко є одним із головних інститутів, які підтримують життя місцевих громад.

Реєстрація шлюбу через священнослужителя: що пропонують у новому Цивільному кодексі

Наприкінці травня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та члени Комітету Верховної Ради з питань правової політики обговорили низку положень проєкту нового Цивільного кодексу України.

Під час зустрічі Рада церков підтримала визначення шлюбу як союзу жінки та чоловіка, закріплене в проєкті документа. Також учасники обговорили можливість запровадження релігійної форми державної реєстрації шлюбу як додаткового способу його укладення.

Ідеться про надання уповноваженим священнослужителям зареєстрованих релігійних організацій права здійснювати державну реєстрацію шлюбу з подальшим внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Дискусії навколо нового Цивільного кодексу

Нагадаємо, під час обговорення проєкту нового Цивільного кодексу України юристи закликали чітко розмежувати зареєстрований шлюб і фактичне проживання однією сім’єю. Вони наголошували, що оновлення цивільного законодавства має враховувати різні форми сімейних відносин, водночас зберігаючи особливий правовий статус шлюбу.

Також увагу було звернуто на запропоновані в проєкті поняття «шлюбний союз» і «сімейний союз», які, на думку правників, потребують додаткового опрацювання. Експерти застерігають, що нові підходи не повинні розмивати межу між офіційно зареєстрованим шлюбом та іншими формами сімейних відносин.

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